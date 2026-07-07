மணிப்பூரில் ஆயுத கும்பல் தாக்குதல்: 2 அஸ்ஸாம் ரைஃபிள்ஸ் வீரா்கள் உயிரிழப்பு

மணிப்பூரின் உக்ருல் மாவட்டத்தில் ஆயுதம் ஏந்திய குழுவினா் என்று சந்தேகிக்கப்படும் நபா்கள் திங்கள்கிழமை மறைந்திருந்து தாக்கியதில், 2 அஸ்ஸாம் ரைஃபிள்ஸ் படை வீரா்கள் உயிரிழந்தனா். பலா் காயமடைந்தனா்.
இதுகுறித்து மாவட்ட காவல் துறையினா் கூறியதாவது: உக்ருல் மலை மாவட்டத்தின் நுங்ஷாங் கோங் பகுதியில் திங்கள்கிழமை பிற்பகல் சுமாா் 1.30 மணியளவில், அஸ்ஸாம் ரைஃபிள்ஸ் படையினரின் பாதுகாப்பு வாகனங்கள் மீது ஆயுதம் ஏந்திய குழுவினா் என்று சந்தேகிக்கப்படும் நபா்கள் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தினா். இதில் 2 வீரா்கள் உயிரிழந்தனா். பலா் காயமடைந்தனா் என்று தெரிவித்தாா்.
இந்தத் தாக்குதலுக்கு மாநில உள்துறை அமைச்சா் கோவிந்தாஸ் கோந்தெளஜம் கண்டனம் தெரிவித்து ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவு: அஸ்ஸாம் ரைஃபிள்ஸ் வீரா்கள் மீதான தாக்குதல் மிகுந்த வேதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இத்தகைய தாக்குதல் சம்பவங்கள் வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மணிப்பூரின் அமைதி, நல்லிணக்கத்தைச் சீா்குலைக்கும் என்று தெரிவித்தாா்.
கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, மணிப்பூரில் மைதேயி, குகி சமூகத்தினா் இடையே ஏற்பட்ட வன்முறை சம்பவங்களை தொடா்ந்து, மாநிலத்தின் எல்லைப்புற மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகளில் தேடுதல் பணிகளிலும், ரோந்து போன்ற நடவடிக்கைகள் மூலமும் தமது கட்டுப்பாட்டில் நிலைநிறுத்தும் நடவடிக்கைகளில் பாதுகாப்புப் படையினா் ஈடுபட்டுள்ளனா்.
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