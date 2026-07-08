அயோத்தி ராமா் கோயிலுக்கு நன்கொடையாக அளிக்கப்பட்ட 32 கிலோ தங்கம் மற்றும் 1,518 கிலோ வெள்ளி உள்பட அனைத்து விலை உயா்ந்த பொருள்களும் பாதுகாப்பாக உள்ளதாக ஸ்ரீ ராம ஜென்மபூமி தீா்த்த க்ஷேத்திர அறக்கட்டளை பொருளாளா் கோவிந்த் தேவ் கிரி செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தாா்.
முன்னதாக, கடந்த திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற அறக்கட்டளை நிா்வாகிகள் குழுக் கூட்டத்தில் பொதுச் செயலா் சம்பத் ராய் மற்றும் உறுப்பினா் அனில் மிஸ்ரா ஆகியோரின் ராஜிநாமா கடிதங்கள் ஏற்கப்பட்டன. இடைக்கால பொதுச் செயலராக அறக்கட்டளை உறுப்பினா் கிருஷ்ண மோகனுக்கு கூடுதல் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, பக்தா்களின் நம்பிக்கையை மீட்டெடுக்க நன்கொடையில் திருடப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பொருள்களை விரைவில் காட்சிப்படுத்தவுள்ளதாக கோவிந்த் தேவ் கிரி தெரிவித்தாா். முதல்கட்டமாக தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட ராமா் கவிதை நூல் மற்றும் வைர நெக்லஸை ஊடகங்கள் முன் திங்கள்கிழமை அவா் காட்சிப்படுத்தினாா்.
இதைத் தொடா்ந்து நன்கொடையாக அளிக்கப்பட்ட பொருள்களின் விவரங்கள் குறித்து செவ்வாய்க்கிழமை அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: 2024, மாா்ச் 31-ஆம் தேதி வரை நன்கொடையாக 16.765 கிலோ தங்கப் பொருள்கள் பெறப்பட்டன. 2024-25-இல் 10.445 கிலோ மற்றும் 2025-26-இல் 5.050 கிலோ என 2026, மாா்ச் 31-ஆம் தேதி நிலவரப்படி மொத்தமாக நன்கொடையாக பெறப்பட்ட தங்கப் பொருள்கள் 32.359 கிலோவாகும்.
இதே காலகட்டத்தில் 849.272 கிலோ சுத்திகரிக்கப்பட்ட வெள்ளி உள்பட ஒட்டுமொத்தமாக 1,518.925 கிலோ வெள்ளிப் பொருள்கள் நன்கொடையாகப் பெறப்பட்டன.
தங்கம், வெள்ளி உள்பட நன்கொடையாகப் பெறப்பட்ட அனைத்து விலை உயா்ந்த பொருள்களும் தணிக்கை செய்யப்பட்டு பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளன.
வெள்ளியை சுத்திகரிக்கும் பணிகளை மத்திய அரசின் நிறுவனமே மேற்கொண்டது. அதுதொடா்பான புகைப்படங்களும் சேகரிக்கப்பட்டன. ஒவ்வொரு நன்கொடையாளருக்கும் அவரவா் அளித்த பொருள்களுக்கான ரசீது வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, நன்கொடையில் முறைகேடுகள் நிகழ்ந்ததாக குற்றஞ்சாட்டுபவா்கள் யாராக இருந்தாலும் சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவிடம் (எஸ்ஐடி) அதற்கான ஆதாரங்களை சமா்ப்பிக்கலாம்.
ஜூலை 22-இல் அடுத்த கூட்டம்: அறக்கட்டளை நிா்வாகிகளின் அடுத்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தை ஜூலை 22-ஆம் தேதி நடத்த திட்டமிட்டுள்ளோம். அப்போது கிருஷ்ண மோகனை நிரந்தர பொதுச் செயலராக்குவது குறித்து முடிவெடுக்கப்படவுள்ளது. தற்போது சம்பத் ராய் மற்றும் அனில் மிஸ்ரா ஆகியோா் அறக்கட்டளை உறுப்பினா்களாக இல்லை. அந்தக் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புவது குறித்தும் அடுத்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்படவுள்ளது.
அறக்கட்டளை சிறப்பு நிா்வாகி பொறுப்பில் இருந்து கோபால் ராவை நீக்குவதும் உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது என்றாா்.
இந்நிலையில், தன் மீது சுமத்தப்பட்ட அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளும் ஆதாரமற்றது எனவும், இறுதி அறிக்கையை எஸ்ஐடி சமா்ப்பித்த பிறகு இதுகுறித்து முழு விளக்கம் அளிப்பதாகவும் ராம பக்தா்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் சம்பத் ராய் குறிப்பிட்டாா்.
நன்கொடை கையாடல் குற்றச்சாட்டில் தற்போது வரை 8 பேரை எஸ்ஐடி கைது செய்துள்ளது. அவா்களுக்கு 14 நாள் நீதிமன்றக் காவல் வழங்கி அயோத்தி நீதிமன்றம் கடந்த ஜூன் 29-ஆம் தேதி உத்தரவிட்டது. இதனிடையே கைது செய்யப்பட்ட 8 பேரில் அனுகல்ப் மிஸ்ரா, லவகுஷ் மிஸ்ரா மற்றும் கருணேஷ் பாண்டே ஆகிய 3 பேரை ஒருநாள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க காவல் துறை அனுமதி கோரிய நிலையில் நீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை அனுமதி வழங்கியது.
இந்த விவகாரம் தொடா்பாக ஜூலை 15-ஆம் உத்தர பிரதேச அரசிடம் எஸ்ஐடி இறுதி அறிக்கையை சமா்ப்பிக்கவுள்ளது.
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