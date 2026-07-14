நாகாலாந்து மாநிலத்தின் சுமோகெடிமா மாவட்டத்தில் திங்கள்கிழமை நடத்தப்பட்ட வெடிகுண்டு தாக்குதலில் அஸ்ஸாம் ரைஃபிள்ஸ் படை வீரா் ஒருவா் உயிரிழந்ததாகவும் 4 போ் படுகாயமடைந்ததாகவும் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் மேலும் கூறுகையில், ‘சோதனை நடவடிக்கையில் ஈடுபட்ட அஸ்ஸாம் ரைஃபிள்ஸ் படைப் பிரிவினரை குறிவைத்து இந்தத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. இதில் படுகாயமடைந்த 4 பேருக்கு மருத்துவமனையில் சிகிச்சையளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இச்சம்பவம் தொடா்பாக தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது’ என்றாா்.
இருப்பினும், இத்தாக்குதலில் பாதிப்படைந்தவா்கள் அல்லது தாக்குதலுக்கு காரணமானவா்கள் என யாருடைய பெயரும் அதிகாரபூா்வமாக வெளியிடப்படவில்லை.
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