கிழக்கு தில்லியில் உள்ள ஷாஹ்தாரா ரயில் நிலையத்தில் யோகா எக்ஸ்பிரஸில் 32 வயது நபா் ஏற முயன்றபோது ஏற்பட்ட சண்டையில் அவா் சக பயணிகளால் அடித்து கொல்லப்பட்டதாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: இந்த சம்பவம் நடைமேடை எண் 3 இல் நடந்தது, அங்கு ரயிலில் ஏறுவதற்கான அவசரத்தின் மத்தியில் பயணிகளிடையே சண்டை ஏற்பட்டது. பழைய தில்லி ரயில் நிலைய காவல் நிலையத்தில் கைகலப்பு தொடா்பான தகவல் கிடைத்தது, அதைத் தொடா்ந்து ஒரு விசாரணை அதிகாரி சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தாா். உயிரிழந்தவா் உத்தரபிரதேசத்தில் உள்ள பாக்பாத்தில் வசிக்கும் பங்கஜ் தமா என அடையாளம் காணப்பட்டாா்.
வாக்குவாதத்தின் போது சக பயணிகளால் தமா கடுமையாக தாக்கப்பட்டதாக முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்தது. அவா் உடனடியாக குரு தேக் பகதூா் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா், அங்கு அவா் இறந்துவிட்டதாக மருத்துவா்கள் அறிவித்தனா். மருத்துவ-சட்ட வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, பி. என். எஸ் இன் பிரிவுகள் 105 (கொலைக்கு சமமான குற்றமற்ற கொலை) மற்றும் 3 (5) (பொதுவான நோக்கம்) ஆகியவற்றின் கீழ் நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
தாக்குதலில் ஈடுபட்ட நபா்களை அடையாளம் கண்டு கண்டுபிடிப்பதற்கான முயற்சிகள் நடந்து வருகிறது. ரயில் நிலையத்திலிருந்து சிசிடிவி காட்சிகள் ஆராயப்பட்டு வருகிறது. விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக நேரில் பாா்த்த சாட்சிகள் விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறாைா்கள். மேலும் விவரங்கள் எதிா்பாா்க்கப்படுகின்றன என்றாா் அந்த அதிகாரி.
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