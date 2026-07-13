மேற்கு வங்க இடைத்தேர்தல்: பாஜக வேட்பாளர்கள் வேட்புமனு தாக்கல்!

மேற்கு வங்கத்தில் மாநிலங்களவை இடைத்தேர்தலுக்காக மூன்று பாஜக வேட்பாளர்கள் தங்கள் வேட்புமனுக்களைத் தாக்கல் செய்தனர்.
மேற்கு வங்கத்தில் ஜூலை 24-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள மாநிலங்களவை இடைத்தேர்தலுக்காக, சுகேந்து சேகர் ராய், சுஷ்மிதா தேவ் மற்றும் பிரகாஷ் சிக் பாரைக் ஆகிய மூன்று பாஜக வேட்பாளர்கள் திங்கள்கிழமை தங்கள் வேட்புமனுக்களைத் தாக்கல் செய்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
மேற்கு வங்கச் சட்டப்பேரவையில் உள்ள தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரியிடம் மூன்று தலைவர்களும் தங்கள் மனுக்களைச் சமர்ப்பித்தனர்.
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திரிணமூல் காங்கிரஸ் தோல்வியடைந்ததைத் தொடர்ந்து, சுகேந்து சேகர் ராய், சுஷ்மிதா தேவ் மற்றும் பிரகாஷ் சிக் பாரைக் ஆகியோர் நாடாளுமன்றத்தின் மேலவை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்தும், அக்கட்சியிலிருந்தும் விலகியதால் மூன்று மாநிலங்களவை இடங்கள் காலியானது.
இதையடுத்து, ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகு, இம்முறை பாஜக சார்பில் அவர்கள் மூவம் மீண்டும் நாடாளுமன்றத்திற்குச் செல்லத் தயாராக உள்ளனர். ஜூலை 9-ஆம் தேதி பாஜகவில் இணைந்தனர். இணைந்த சில மணி நேரங்களிலேயே மேற்கு வங்கத்திலிருந்து மாநிலங்களவை இடைத்தேர்தலுக்கான பாஜக வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டனர்.
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