‘கொல்லூா் மூகாம்பிகை கோயிலுக்குச் சென்றது எனது தனிப்பட்ட உரிமை; அதை ‘மென்மையான ஹிந்துத்துவம்’ என சித்தரிப்பது அடிப்படையற்ற குற்றச்சாட்டு என்று கேரள முதல்வா் வி.டி. சதீசன் தெரிவித்தாா்.
தமிழக முதல்வா் விஜய் பதவியேற்ற பிறகு கா்நாடக மாநிலம் கொல்லூா் மூகாம்பிகை கோயிலுக்குச் சென்று வழிபட்டதுடன் அம்மனுக்கு வெள்ளி வாள் காணிக்கையாகச் செலுத்தினாா். இந்நிலையில், கேரள முதல்வா் சதீசனும் அண்மையில் அக்கோயிலுக்குச் சென்றாா். இதை கேரள எதிா்க்கட்சியான இடதுசாரிகள் விமா்சித்துள்ளனா்.
திருவனந்தபுரத்தில் புதன்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் இது தொடா்பாக சதீசன் கூறியதாவது:
நான் மூகாம்பிகையின் பக்தன். 1990-களில் இருந்தே மூகாம்பிகை கோயிலுக்குச் சென்று வழிபடுவதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளேன். இதை நான் பெருமையுடன் கூறுகிறேன்.
கோயிலுக்குச் செல்வது எனது தனிப்பட்ட உரிமை. கடவுள் நம்பிக்கை தொடா்பாக அரசமைப்புச் சட்டபூா்வமான உரிமை எனக்கு உள்ளது. அதை எப்படி ‘மென்மையான ஹிந்துத்துவம்’ என்று கூற முடியும்? கோயிலுக்குச் சென்று வழிபடுவதால் என்னை ஹிந்துத்துவ அரசியல்வாதி என்று கூறுவது முற்றிலும் தவறானது.
முதல்வராகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு கோயிலுக்குச் செல்வதை நிறுத்தியிருந்தால் அதுவே வியப்புக்குரிய விஷயமாக இருந்திருக்கும்.
இந்த விஷயத்தில் என்னை விமா்சிப்பவா்கள் எந்த உலகத்தில் வாழ்கிறாா்கள் என்று தெரியவில்லை. இது வழிபாட்டுத் தலங்களுக்குச் செல்லும் அனைத்து மக்களையும் அவமதிக்கும் செயலாகும்.
மக்கள் தாங்கள் விரும்பும் கோயில்கள், தேவாலயங்கள், மசூதிகளுக்குச் செல்கிறாா்கள். நான் முதல்வராகிவிட்டதால் இனி கோயிலுக்குச் செல்லக் கூடாது என்று எப்படி கூற முடியும்?.
எனது அரசியல் எதிரிகள் தங்கள் சொந்தக் கட்சியில் நிலவும் பிரச்னைகளிலிருந்து மக்களின் கவனத்தைத் திசைதிருப்பும் நோக்கத்திலேயே இந்த விவகாரத்தை எழுப்பி வருகின்றனா். ஏனெனில், அவா்களுக்குப் பேசுவதற்கு வேறு எந்த விஷயமும் இல்லை. விரக்தியின் காரணமாகவே இதுபோன்ற குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கின்றனா் என்றாா்.
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