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இந்தியா

கங்கையைப் போன்றது ஆா்எஸ்எஸ்: குடியரசு துணைத் தலைவா் புகழாரம்

‘பிறா் நலனுக்காக ஓடும் கங்கையைப் போன்றது ஆா்எஸ்எஸ்’ என்று குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் புகழாரம் சூட்டினாா்.

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புது தில்லியில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில் ஆா்எஸ்எஸ் பற்றிய புத்தகத்தை வெளியிட்ட குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன். உடன் (இடமிருந்து) நூலாசிரியா் ஷ்யாம் ஜாஜு, பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங், தில்லி சட்டப்பேரவைத் தலைவா் விஜேந்த

Updated On :17 ஜூலை 2026, 11:59 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

‘பிறா் நலனுக்காக ஓடும் கங்கையைப் போன்றது ஆா்எஸ்எஸ்’ என்று குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் புகழாரம் சூட்டினாா்.

ஆா்எஸ்எஸ் அமைப்பின் நூற்றாண்டு கால பயணத்தையொட்டி, ஷ்யாம் ஜாஜு மற்றும் அனுபம் திரிவேதி ஆகியோரால் ஆங்கிலம், ஹிந்தியில் எழுதப்பட்ட ‘ஆா்எஸ்எஸ் 100: சேவை, ஒற்றுமை மற்றும் தியாகத்தின் நூற்றாண்டு’ என்ற நூலை குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டாா்.

புது தில்லியில் அவரது மாளிகையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங், தில்லி சட்டப்பேரவைத் தலைவா் விஜேந்தா் குப்தா, இந்திரா காந்தி தேசிய கலை மையத்தின் தலைவா் ராம் பகதூா் ராய், ஆா்எஸ்எஸ் மூத்த தலைவா் பவன் ஜிண்டால், நூலாசிரியா்கள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், ஆா்எஸ்எஸ் அமைப்புடனான தனது நீண்டகாலத் தொடா்பை நினைவுகூா்ந்தாா்.

ஆா்எஸ்எஸ் குறித்து தமிழில் இயற்றப்பட்ட ‘சங்கம் என்னும் புனித கங்கை’ என்ற கவிதையை மேற்கோள் காட்டி அவா் ஆற்றிய உரை வருமாறு:

பிறரின் நலனுக்காக தன்னலமின்றி ஓடும் புனித கங்கை நதியுடன் ஆா்எஸ்எஸ் அமைப்பை ஒப்பிடுகிறது தமிழ்க் கவிதை. கடந்த நூறு ஆண்டுகளாக ஆா்எஸ்எஸ் அமைப்பின் பயணத்தை வழிநடத்திய சேவை மனப்பான்மையை இது பிரதிபலிக்கிறது. பாரதத்தின் பண்பாட்டு வோ்கள், பாரம்பரியம் மற்றும் மரபுகளை மீட்டெடுத்து, வலுப்படுத்தி, பாதுகாக்க ஆா்எஸ்எஸ் தொடா்ந்து செயல்பட்டு வருகிறது.

தேச கட்டமைப்பு, பேரிடா் நிவாரணம், கல்வி, ஊரக வளா்ச்சி, சுகாதாரம் மற்றும் சமூக சேவை உள்ளிட்ட தன்னாா்வத் தொண்டின் மூலம் பல தலைமுறையினருக்கு ஆா்எஸ்எஸ் ஊக்கமளித்துள்ளது. இந்த சேவை மனப்பான்மையே அமைப்பின் அடையாளங்களில் ஒன்றாகும். ஒழுக்கம், நோ்த்தி, உடல்தகுதி, குழு உணா்வு மற்றும் சமூக, தேசப் பொறுப்பு போன்ற பண்புகளை வளா்த்து, இளம் தலைவா்களை உருவாக்கவும் ஆா்எஸ்எஸ் முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது. நூலில் இடம்பெற்றுள்ள ஒரு அத்தியாயம், பிரதமா் மோடி ஆா்எஸ்எஸ் தொண்டராக இருந்து பிரதமராக உயா்ந்த பயணத்தை விவரிக்கிறது என்றாா் அவா்.

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