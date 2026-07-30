போதைப் பொருள் பயன்பாட்டுக்கு எதிராக விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் நாடு தழுவிய பிரசாரத்தை பிரதமா் நரேந்திர மோடி ஆகஸ்ட் 2-ஆம் தேதி தொடங்கிவைக்க இருப்பதாக, மத்திய இளைஞா் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத் துறை அமைச்சா் மன்சுக் மாண்டவியா வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
‘வளா்ந்த இந்தியாவுக்கான போதைப் பொருள் இல்லாத இளைஞா்களின் உறுதிமொழி இயக்கம்’ என்ற பெயரிலான இந்த பிரசாரம் 100 வாரங்களுக்கு மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாகவும் அவா் தெரிவித்தாா்.
இது தொடா்பாக மாநிலங்களவையில் கேள்வி நேரத்தில் பேசிய அமைச்சா் மாண்டவியா, ‘போதைப் பொருள் பயன்பாட்டுக்கு எதிரான விழிப்புணா்வு பிரசாரத்தின் தொடக்கமாக, ஆகஸ்ட் 2-ஆம் தேதி நாட்டு மக்களிடம் பிரதமா் மோடி உரையாற்றவுள்ளாா். அன்றைய தினம் ஒரு கோடிக்கும் மேற்பட்ட இளைஞா்கள் போதைப் பொருள் எதிா்ப்பு உறுதிமொழி ஏற்க உள்ளனா். மத்திய இளைஞா் நலத் துறை அமைச்கத்தின்கீழ் செயல்படும் இளைஞா்களை மையப்படுத்திய ‘மை பாரத்’ தளத்தின் வழிநடத்துதலில் மேற்கொள்ளப்படும் இந்தப் பிரசாரத்தில் பள்ளிகள், கல்லூரிகள், பல்கலைக்கழகங்கள், அரசு சாரா அமைப்புகள், இளைஞா்கள் அமைப்புகள், தொழிற்சங்கங்கள், 125-க்கும் மேற்பட்ட ஆன்மிக அமைப்புகள் பங்கேற்கவுள்ளன. இதன்மூலம் போதைப் பொருளுக்கு எதிரான இளைஞா்களின் மிகப் பெரிய இயக்கமாக இது உருவெடுக்கும். போதைப் பொருளுக்கு எதிரான விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்த அரசால் மட்டுமே முடியாது. இந்தப் பணியில் சமூகத்தின் பொறுப்பும் அடங்கியுள்ளது’ என்றாா்.
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