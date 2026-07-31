தில்லி கலவரம்: உமர் காலித் ஜாமீன் மனு மீது பதிலளிக்க காவல்துறைக்கு உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்!

தில்லி கலவரம் தொடர்பாக சமூக ஆர்வலர் உமர் காலித் தாக்கல் செய்த ஜாமீன் மனு மீது தில்லி காவல்துறையின் நிலைப்பாட்டை தில்லி உயர்நீதிமன்றம் கோரியுள்ளது.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக நோட்டீஸ் அனுப்பிய நீதிபதிகள் பிரதிபா, எம். சிங் மற்றும் விகஸ் மகாஜன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இரண்டு வாரங்களுக்குள் பதிலளிக்குமாறு தில்லி காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டது.
காலித் கைது செய்யப்பட்டதிலிருந்து இது அவரது மூன்றாவது ஜாமீன் மனு, இவ்வழக்கில் அவர் இடைக்கால ஜாமீன் கோருவதாகவும் அவரது வழக்குரைஞர் தெரிவித்தார்.
கூட்டுக் குற்றவாளியான ஷர்ஜீல் இமாமின் ஜாமீன் மனுவும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள ஆகஸ்ட் 27 அன்று, காலித்தின் மனுவையும் விசாரிப்பதாக நீதிமன்ற அமர்வு கூறியது.
தனது ஜாமீன் மனுவை நிராகரித்து ஜூலை 4 அன்று விசாரணை நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து காலித் மேல்முறையீடு செய்துள்ளார்.
தில்லி காவல்துறை சார்பில் ஆஜரான கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் எஸ்.வி. ராஜு, அதே விசாரணை நீதிமன்ற உத்தரவின் மூலம் இமாமின் ஜாமீன் மனுவும் நிராகரிக்கப்பட்டதாகவும், எனவே இரு வழக்குகளையும் நீதிமன்ற அமர்வு ஒன்றாக விசாரிக்கலாம் என்றும் கூறினார்.
செப்டம்பர் 2020-ல் கைது செய்யப்பட்ட காலித் மீது 53 பேர் உயிரிழக்கவும், 700-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடையவும் காரணமாக இருந்த கலவரத்தின் முக்கிய குற்றவாளிகளில் ஒருவராக இருந்ததாக காலித் மீது யுஏபிஏ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
The Delhi High Court on Friday sought the stand of the city police on a plea by activist Umar Khalid seeking bail in a case under the anti-terror law UAPA concerning the "larger conspiracy" behind the February 2020 riots in north-east Delhi.
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