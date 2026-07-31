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இந்தியா

5.5 கோடிக்கும் அதிகமாக வருமான வரிக் கணக்கு தாக்கல்

நிகழ் நிதியாண்டில் இதுவரை 5.5 கோடிக்கும் அதிகமானோா் வருமான வரிக் கணக்கு (ஐடிஆா்) தாக்கல் செய்துள்ளனா். இதில் ஜூலை 30-ஆம் தேதி மட்டும் 42 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோா் அந்தக் கணக்கைத் தாக்கல் செய்ததாக, வருமான வரித் துறை வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தது.

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வருமான வரிக் கணக்கு தாக்கல் - IANS

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 1:16 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நிகழ் நிதியாண்டில் இதுவரை 5.5 கோடிக்கும் அதிகமானோா் வருமான வரிக் கணக்கு (ஐடிஆா்) தாக்கல் செய்துள்ளனா். இதில் ஜூலை 30-ஆம் தேதி மட்டும் 42 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோா் அந்தக் கணக்கைத் தாக்கல் செய்ததாக, வருமான வரித் துறை வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தது.

2026-27-ஆம் நிதியாண்டுக்கான ஐடிஆா் படிவம் 1, 2-ஐ தாக்கல் செய்ய கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 31) கடைசி நாளாகும். இதில் ஐடிஆா் படிவம் 1 (சஹஜ்)-ஐ ரூ.50 லட்சம் வரை ஆண்டு வருமானம், சம்பளத்தின் மூலம் வருமானம், சொந்த வீடு அல்லது கட்டடம், விவசாய வருமானமாக ஆண்டுக்கு ரூ.5,000 வருமானம் உள்ளவா்கள் தாக்கல் செய்யலாம்.

அதேவேளையில் வணிகம் அல்லது தொழிலில் லாபம் மற்றும் ஆதாயத்தில் இருந்து வருமானம் ஈட்டாமல், மூலதன ஆதாயங்கள் மூலம் வருமானம் பெறும் தனிநபா்கள், ஹிந்து கூட்டுக் குடும்பங்கள் ஐடிஆா்-2 படிவத்தை தாக்கல் செய்கின்றனா்.

இந்நிலையில், நிகழ் நிதியாண்டில் இதுவரை 5.5 கோடிக்கும் அதிகமானோா் ஐடிஆா் தாக்கல் செய்துள்ளதாக வருமான வரித் துறை ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் பதிவிட்டது.

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