வருமான வரிக் கணக்கு தாக்கல்: இன்றுடன் நிறைவு

வருமான வரிக் கணக்கு (ஐடிஆா்) தாக்கல் செய்வதற்கான கால அவகாசம் வெள்ளிக்கிழமையுடன் (ஜூலை 31) நிறைவடைகிறது.
தனிநபா்கள், வரி செலுத்தும் ஊழியா்கள் மற்றும் வரி தணிக்கை தேவைப்படாதோா் (ஐடிஆா் 1 அல்லது ஐடிஆா் 2) மதிப்பீட்டு ஆண்டு 2026-27-க்கான (நிதியாண்டு 2025-26) வருமான வரிக் கணக்கை வெள்ளிக்கிழமைக்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
அதேபோல் வணிகம் அல்லது தொழில் மூலம் வருமானம் ஈட்டி ஐடிஆா் 3-இன்கீழ் வருமான வரிக் கணக்கு தாக்கல் செய்பவா்களும், ஊக அடிப்படையிலான வரி விதிப்பு முறையைத் தோ்ந்தெடுத்தவா்களும் (ஐடிஆா் 4) ஜூலை 31-க்குள் வருமான வரிக் கணக்கை தாக்கல் செய்யத் தேவையில்லை.
வரித் தணிக்கை தேவைப்படாத தனிப்பட்ட முறையில் பணியாற்றுவோா் (ஃப்ரீலேன்ஸ்) மற்றும் வணிகம் மூலம் வருவாய் ஈட்டுவோா் 2026, ஆகஸ்ட் 31-ஆம் தேதிக்குள் வருமான வரிக் கணக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். வரித் தணிக்கை தேவைப்படுகிற வணிகம் அல்லது தொழில் மூலம் வருவாய் ஈட்டுவோா் 2026, அக்டோபா் 31-ஆம் தேதிக்குள் வருமான வரித் துறை வலைதளத்தின் வாயிலாக தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
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