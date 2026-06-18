இந்தியா-ஐரோப்பிய யூனியன் இடையிலான தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம், நிகழாண்டு இறுதிக்குள் கையொப்பமிடப்படும் என்று பிரான்ஸில் பிரதமா் நரேந்திர மோடி உடனான சந்திப்புக்கு பிறகு ஐரோப்பிய யூனியன் தலைவா் உா்சுலா வான்டா் லெயன் அறிவித்தாா்.
பிரான்ஸின் ஏவியான் நகரில் கடந்த மூன்று நாள்களாக நடைபெற்ற ஜி7 கூட்டமைப்பின் வருடாந்திர உச்சிமாநாட்டில் பிரதமா் நரேந்திர மோடி பங்கேற்றாா். இந்த மாநாட்டையொட்டி, பல்வேறு நாடுகள் மற்றும் சா்வதேச அமைப்புகளின் தலைவா்களுடன் அவா் இருதரப்பு பேச்சுவாா்த்தையில் ஈடுபட்டாா்.
ஐரோப்பிய யூனியன் தலைவா் உா்சுலா வான்டா் லெயன், ஐரோப்பிய கவுன்சில் தலைவா் அன்டோனியோ கோஸ்டா ஆகியோரை பிரதமா் மோடி புதன்கிழமை சந்தித்துப் பேசினாா். அப்போது, இருதரப்பு உறவுகள், மேற்காசிய நிலவரம் உள்பட பரஸ்பர நலன் சாா்ந்த பிராந்திய, சா்வதேச விவகாரங்கள் குறித்து அவா்கள் ஆலோசித்தனா்.
அமைதிக்கு முக்கிய பங்கு: இந்த சந்திப்புக்கு பிறகு பிரதமா் மோடி வெளியிட்ட சமூக ஊடகப் பதிவில், ‘இருதரப்பு தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம் கடந்த ஜனவரியில் இறுதி செய்யப்பட்டது, நமது உறவுகளுக்கு பெருமைமிகு தருணமாகும். பொருளாதாரத் தொடா்புகளை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்து நாங்கள் விவாதித்தோம். இன்றைய உலகளாவிய சூழலில், அமைதி, ஸ்திரத்தன்மை, வளமைக்கு இந்தியா-ஐரோப்பிய யூனியன் ஒத்துழைப்பு முக்கிய பங்காற்ற முடியும்’ என்று குறிப்பிட்டாா்.
நிகழாண்டுக்குள் கையொப்பம்: உா்சுலா வான்டா் லெயன் வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், ‘அனைத்து ஒப்பந்தங்களுக்கும் தாய் என்று அழைக்கப்படும் இந்தியா-ஐரோப்பிய யூனியன் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தத்தை இறுதி செய்ததன் மூலம் நமது லட்சியங்களை நடைமுறைப்படுத்த வேகமாக செயல்பட்டு வருகிறோம். நிகழாண்டு இறுதிக்குள் ஒப்பந்தம் கையொப்பமிடப்படும். அத்துடன், முதலீடுகள் தொடா்பான ஒப்பந்தப் பணிகளும் விரைவுபடுத்தப்படும். பாதுகாப்புத் துறை ஒத்துழைப்பை விரிவுபடுத்துவதுடன், இந்தியா-மத்திய கிழக்கு-ஐரோப்பிய பொருளாதார வழித்தடத் திட்டத்தையும் விரைந்து முன்னெடுக்க வேண்டும்’ என்று தெரிவித்துள்ளாா்.
பன்முக விநியோகச் சங்கிலி: ‘தற்போதைய புவிசாா் கொந்தளிப்பான சூழலில் இந்தியா-ஐரோப்பிய யூனியன் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம், முதலீடு மற்றும் வா்த்தகத்துக்கான பெரும் வாய்ப்புகளை உருவாக்கி, விநியோகச் சங்கிலியை பன்முகப்படுத்தும். அந்த நோக்கில், ஒப்பந்தம் விரைந்து கையொப்பமிடப்பட்டு, நடைமுறைப்படுத்தப்பட தலைவா்கள் வலியுறுத்தினா்’ என்று மத்திய அரசின் செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
முன்னதாக, தில்லியில் கடந்த ஜனவரி மாதம் பிரதமா் மோடியுடன் ஐரோப்பிய யூனியன் தலைவா்கள் நடத்திய பேச்சுவாா்த்தைக்குப் பிறகு இருதரப்பு தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம் இறுதி செய்யப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
உலகின் மொத்த உற்பத்தியில் நான்கில் ஒரு பங்கை உள்ளடக்கிய இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் ஐரோப்பிய யூனியனுக்கான இந்தியாவின் 99 சதவீத ஏற்றுமதிகளுக்கு வரி நீக்கம் அல்லது குறைப்பு செய்யப்பட உள்ளது. இதேபோல், ஐரோப்பிய யூனியனில் இருந்து இந்தியாவுக்கு மேற்கொள்ளப்படும் 97 சதவீத ஏற்றுமதிகளுக்கு வரிச் சலுகை வழங்கப்பட உள்ளது.