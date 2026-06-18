Dinamani
ஜூன் 21, 22-ல் வண்டலூர் பூங்காவில் அனுமதி இலவசம்சென்னை மீனவர்கள் ஆந்திரத்தில் சிறைப்பிடிப்புபேருந்துக்கு தனி வழி ஏற்படுத்தும் திட்டம்: முதல்வர் விஜய் அறிவுறுத்தல்முட்டை கொள்முதல் விலை ரூ. 6.45-ஆக உயர்வுவிசிகவை தவிர்த்துவிட்டு தமிழ்நாட்டு அரசியல் இயங்க முடியாது! திருமாவளவன்நான் முதல்வன் திட்டத்தின் பெயரை மாற்றிய தவெக அரசுக்கு திமுக மாணவரணி கண்டனம்!அன்னூர் அருகே சாக்கு மூட்டையில் பெண் சடலம்! முதல்வர் விஜய் எளிமையுடனும் வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் இருக்கிறார்: வைகோநீட் மறுதேர்வு: அடுத்த முடக்கம் வாட்ஸ்ஆப் செயலிக்கா? - ராகுல் காந்திபாஜக அரசை விமர்சிக்க தவெக அரசு தயாராக இல்லை: திமுககுஜராத்தைவிட தமிழ்நாடு அதிக வட்டி செலுத்துவது ஏன்? தங்கம் தென்னரசு விளக்கம்!
/
இந்தியா

திரிணமூல் காங்கிரஸில் பிளவு: அபிஷேக் பானா்ஜிக்கு மக்களவைத் தலைவா் அழைப்பு

திரிணமூல் காங்கிரஸ் அதிருப்தி எம்.பி.க்கள் 20 போ், தேசியவாத குடிமக்கள் கட்சியில் (என்சிபிஐ) இணைந்த விவகாரம் தொடா்பாக ஆலோசிப்பதற்காக திரிணமூல் காங்கிரஸ் தேசிய பொதுச் செயலரும், கட்சித் தலைவா் மம்தாவின் உறவினருமான அபிஷேக் பானா்ஜிக்கு மக்களவைத் தலைவா் ஓம் பிா்லா அழைப்பு விடுத்துள்ளாா்.

News image

அபிஷேக் பானர்ஜி | ஓம் பிர்லா - கோப்புப் படம்

Updated On :18 ஜூன் 2026, 3:01 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திரிணமூல் காங்கிரஸ் அதிருப்தி எம்.பி.க்கள் 20 போ், தேசியவாத குடிமக்கள் கட்சியில் (என்சிபிஐ) இணைந்த விவகாரம் தொடா்பாக ஆலோசிப்பதற்காக திரிணமூல் காங்கிரஸ் தேசிய பொதுச் செயலரும், கட்சித் தலைவா் மம்தாவின் உறவினருமான அபிஷேக் பானா்ஜிக்கு மக்களவைத் தலைவா் ஓம் பிா்லா அழைப்பு விடுத்துள்ளாா்.

முன்னதாக, அதிருப்தி எம்.பி.க்கள் மாற்றுக் கட்சியில் இணைந்ததை அங்கீகரிப்பது தொடா்பாக அவா்களிடமும், திரிணமூல் தலைவா் மம்தா பானா்ஜி அணியினரிடமும் மக்களவைத் தலைவா் ஓம் பிா்லா விசாரித்து முடிவெடுப்பாா் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. எனினும், தங்கள் கட்சியில் இருந்து பிரிந்தவா்களை தனி அணியாக அங்கீகரிக்க எதிா்ப்புத் தெரிவித்து ஓம் பிா்லாவுக்கு அபிஷேக் பானா்ஜி கடிதம் எழுதியிருந்தாா். இந்தக் கடிதத்தை மம்தா ஆதரவு எம்.பி.க்கள் இருவா் ஓம் பிா்லாவிடம் நேரில் அளித்தனா்.

இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் தொடா்பாக விவாதிப்பதற்கான கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை (ஜூன் 19) நடைபெறுவதாகவும், அதில் பங்கேற்குமாறும் அபிஷேக் பானா்ஜிக்கு ஓம் பிா்லா அழைப்பு விடுத்துள்ளாா். இத்தகவலை நாடாளுமன்ற வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

அதே நேரத்தில் புதன்கிழமை பிற்பகல் வரை மக்களவைத் தலைவரிடம் இருந்து தங்களுக்கு எந்த அழைப்பும் விடுக்கப்படவில்லை என்று திரிணமூல் காங்கிரஸ் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திரிணமூல் காங்கிரஸ் அதிருப்தி எம்.பி.க்கள் 20 போ் என்சிபிஐ கட்சியில் இணைந்துவிட்டதால், மக்களவைத் தலைவா் அதை அங்கீகரிக்கவே வாய்ப்புள்ளது. ஏனெனில் 29 பேரில் 20 போ் (மூன்றில் இரு பங்கு) வெளியேறிவிட்டதால், அவா்கள் மீது கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வாய்ப்பு இல்லை. இது மம்தா தலைமையிலான திரிணமூல் காங்கிரஸுக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும்.

தொடர்புடையது

திரிணமூல் எம்.பி.க்கள் விவகாரம்- ‘இருதரப்பிடமும் விசாரித்த பிறகு மக்களவைத் தலைவா் முடிவெடுப்பாா்’

திரிணமூல் எம்.பி.க்கள் விவகாரம்- ‘இருதரப்பிடமும் விசாரித்த பிறகு மக்களவைத் தலைவா் முடிவெடுப்பாா்’

தேசியவாத குடிமக்கள் கட்சியில் இணைய திரிணமூல் அதிருப்தி எம்.பி.க்கள் முடிவு!

தேசியவாத குடிமக்கள் கட்சியில் இணைய திரிணமூல் அதிருப்தி எம்.பி.க்கள் முடிவு!

‘உண்மையான திரிணமூல் காங்கிரஸ்’ அங்கீகாரம்: மக்களவைத் தலைவரைச் சந்திக்கிறது அதிருப்தி அணி

‘உண்மையான திரிணமூல் காங்கிரஸ்’ அங்கீகாரம்: மக்களவைத் தலைவரைச் சந்திக்கிறது அதிருப்தி அணி

பின்னடைவில் திரிணமூல் காங்கிரஸ்- தில்லியில் ராகுலுடன் அபிஷேக் பானா்ஜி சந்திப்பு

பின்னடைவில் திரிணமூல் காங்கிரஸ்- தில்லியில் ராகுலுடன் அபிஷேக் பானா்ஜி சந்திப்பு

விடியோக்கள்

தவெக அரசு வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கை: தங்கம் தென்னரசு பதிலடி!

தவெக அரசு வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கை: தங்கம் தென்னரசு பதிலடி!

தினமணி மாணவர் மலர் வெளியீடு: அமைச்சர் விஸ்வநாதன் சிறப்புரை!

தினமணி மாணவர் மலர் வெளியீடு: அமைச்சர் விஸ்வநாதன் சிறப்புரை!

சிவராஜ்குமார் - அபிஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

சிவராஜ்குமார் - அபிஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

Podcast | வெள்ளை அறிக்கை: தவெக vs திமுக! | White Paper | News and Views | Epi - 45 |

Podcast | வெள்ளை அறிக்கை: தவெக vs திமுக! | White Paper | News and Views | Epi - 45 |