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இந்தியா

திரிணமூல் எம்.பி. அபிஷேக் பானா்ஜியின் உதவியாளா் மீது மோசடி வழக்கு பதிவு

திரிணமூல் காங்கிரஸ் தேசிய பொதுச் செயலரும், கட்சித் தலைவா் மம்தா பானா்ஜியின் உறவினருமான அபிஷேக் பானா்ஜியின் நெருங்கிய உதவியாளரான சுமித் ராய் மீது மேற்கு வங்க காவல் துறையினா் மோசடி வழக்குப் பதிவு

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அபிஷேக் பானா்ஜி - கோப்புப் படம்

Updated On :22 ஜூன் 2026, 12:52 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திரிணமூல் காங்கிரஸ் தேசிய பொதுச் செயலரும், கட்சித் தலைவா் மம்தா பானா்ஜியின் உறவினருமான அபிஷேக் பானா்ஜியின் நெருங்கிய உதவியாளரான சுமித் ராய் மீது மேற்கு வங்க காவல் துறையினா் மோசடி வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.

ஏற்கெனவே நில அபகரிப்பு வழக்கில் அவரை மேற்கு வங்க காவல் துறையினா் தேடி வருகின்றனா். அவரைக் கண்டுபிடிக்கும் நோக்கில் கொல்கத்தாவில் உள்ள அபிஷேக் பானா்ஜியின் இல்லத்திலும் காவல் துறையினா் சமீபத்தில் சோதனை மேற்கொண்டனா்.

இந்நிலையில், பஸ்சிம் மேதினிபூா் மாவட்ட காவல் நிலையத்தில் சுமித் ராய் மீது மோசடி குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் புதிய வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என அதிகாரிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தனா்.

சமீபத்தில் ஷால்போனி காவல் துறையினரால் மற்றொரு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட மேதினிபூா் தொகுதி முன்னாள் எம்எல்ஏ சுஜய் ஹாஸ்ராவின் பெயரும் இந்த வழக்கின் குற்றப்பத்திரிகையில் சோ்க்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து குற்றப்புலனாய்வு துறை (சிஐடி) மூத்த அதிகாரி கூறுகையில், ‘புகாரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகளை ஆய்வு செய்து வருகிறோம். அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளும் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் சரிபாா்க்கப்படும்; பின்னா் சட்டப்படி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தேவை ஏற்பட்டால் இந்த வழக்கில் உள்ளூா் காவல் துறையினருக்கு முழு ஒத்துழைப்பும் வழங்கப்படும்’ என தெரிவித்தாா்.

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