யார் இந்த ரேவதி சுலே? திருமணத்தில் ஷாருக்கான், அமிதாப் பங்கேற்பு! வைரல்

மும்பையில் மிகக் கோலாகலமாக நடைபெற்ற ரேவதி சுலேவின் திருமணத்தில் பாலிவுட் நடிகர்கள் ஷாருக்கான், அமிதாப் பச்சான், அவரது மனைவி ஜெயா பச்சான், மகள் ஸ்வேதா பச்சான் மற்றும் நடிகர் ரன்வீர் கபூர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர்.
ஒரு பிரபலத்துக்கு திருமணம் என்றாலே, அது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகும். ஒரு திருமணத்தில் இத்தனை பெரிய நடிகர்கள் பங்கேற்றிருந்தால் நேற்று முழுக்க சமூக வலைத்தளங்களில் இதுதான் பேச்சு.
அது மட்டுமல்ல, திருமண நிகழ்வில் இவர்கள் பங்கேற்றதோடு, விருந்தினர்களுடன் இணைந்து நடனமாடிய விடியோக்களும் வைரலாகியிருக்கிறது.
இந்த திருமணத்தில் காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் ராகுல், தயாரிப்பாளர் போனி கபூர், அம்பானி குடும்பத்தினர் உள்ளிட்ட ஏராளமான அரசியல் மற்றும் திரைப் பிரபலங்களும் கலந்து கொண்டனர்.
யார் இந்த ரேவதி சுலே?
ரேவதி சுலேவின் திருமணத்தில்தான் இத்தனை கோலாகலமும். இவர் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் சுப்ரியா சுலே - தொழிலதிபர் சதானந்த் சுலேவின் மகள், மூத்த அரசியல்வாதி ஷரத் பவாரின் பேத்தி.
ரேவதி சுலே, மும்பையில் உள்ள செயின் சேவியர் கல்லூரியில் பொருளாதாரத்தில் இளநிலைப் படிப்பும், லண்டனில் முதுநிலை பட்டமும் பெற்றவர்.
Summary
Who is Revathi Sule? Shah Rukh Khan and Amitabh attend the wedding! Goes viral.
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