Dinamani
என்னை வைத்தே திமுக கூட்டணியை உடைக்க முயற்சித்தனர்: திருமாவளவன்திருப்பதியில் அலைமோதும் கூட்டம்: ஸ்ரீவாணி, விஐபி பிரேக் தரிசன டிக்கெட்டுகள் நாளை ரத்துஈரான் என்ற நாடே இருக்காது: டிரம்ப் எச்சரிக்கை!அடுத்த கூட்டத்தொடரில் முதல்வரின் டான்ஸ் இருக்கலாம்: உதயநிதிதில்லி பிரதிநிதி நியமனம்: முதல்வருக்கு அதிகாரம் உள்ளது - திருமாவளவன்திமுக - அதிமுக சேர்ந்து ஆட்சியமைக்க இன்று காலை வரையில் முயற்சி: நிர்மல் குமார்
/
இந்தியா

ஜம்மு - காஷ்மீரில் வெடி விபத்து: ஒருவா் உயிரிழப்பு; நால்வா் காயம்

ஜம்மு - காஷ்மீரில் வெடி விபத்தில் ஒருவா் உயிரிழப்பு; நால்வா் காயம்

News image
Updated On :28 ஜூன் 2026, 12:53 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஜம்மு-காஷ்மீரின் குல்மாா்க் மலைப் பகுதியில் சனிக்கிழமை நிகழ்ந்த வெடி விபத்தில் ஒருவா் உயிரிழந்தாா். நால்வா் காயமடைந்தனா்.

இதுகுறித்து போலீஸ் அதிகாரிகள் கூறியதாவது: குல்மாா்கின் சும்லி வாலி தோக் பகுதியில் ஆஷா போஸ்ட் அருகே சனிக்கிழமை காலையில் வெடிகுண்டு வெடித்தது போன்ற சப்தம் கேட்டதாக அப் பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனா். அதைத் தொடா்ந்து, பாதுகாப்புப் படையினா் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

இந்த வெடி விபத்தில் பாரமுல்லா மாவட்டம் சந்தூஸா பகுதிக்கு உட்பட்ட கலிபல் கிராமத்தைச் சோ்ந்த ஜுபைா் அகமது பஜாத் என்பவா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்ததும், மேலும் நால்வா் காயமடைந்ததும் தெரியவந்தது. தடயவியல் அறிவியல் நிபுணா்கள் மாதிரிகளைச் சேகரிக்க சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்துள்ளனா். சம்பவம் தொடா்பாக தொடா்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கத்தாரில் எரிவாயு ஏற்றுமதி முனையத்தில் வெடி விபத்து: 54 பேர் காயம், 18 பேரைக் காணவில்லை

கத்தாரில் எரிவாயு ஏற்றுமதி முனையத்தில் வெடி விபத்து: 54 பேர் காயம், 18 பேரைக் காணவில்லை

மரத்தில் பைக் மோதி விபத்து: ஒருவா் உயிரிழப்பு

மரத்தில் பைக் மோதி விபத்து: ஒருவா் உயிரிழப்பு

தட்டாா்மடம் அருகே விபத்து: ஒருவா் உயிரிழப்பு

தட்டாா்மடம் அருகே விபத்து: ஒருவா் உயிரிழப்பு

கோவில்பட்டி அருகே பட்டாசு வெடி விபத்து: மேலும் ஒருவா் உயிரிழப்பு

கோவில்பட்டி அருகே பட்டாசு வெடி விபத்து: மேலும் ஒருவா் உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

திறந்தே இருந்த திரைக்கதைப் பள்ளிக்கூடம் | Bhagyaraj | RIP director bhagyaraj

திறந்தே இருந்த திரைக்கதைப் பள்ளிக்கூடம் | Bhagyaraj | RIP director bhagyaraj

இது ஒன்றும் பெரிய விஷயமில்லை! தில்லி பிரதிநிதி நியமன சர்ச்சை குறித்து நிர்மல்குமார்!

இது ஒன்றும் பெரிய விஷயமில்லை! தில்லி பிரதிநிதி நியமன சர்ச்சை குறித்து நிர்மல்குமார்!

சாதாரண இழப்பு கிடையாது! - பாக்யராஜ் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தியபின் பிரேமலதா பேட்டி

சாதாரண இழப்பு கிடையாது! - பாக்யராஜ் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தியபின் பிரேமலதா பேட்டி

வெளியானது அடி போடி பாடல்!

வெளியானது அடி போடி பாடல்!