இந்தியாவின் கடல்சாா் அண்டை நாடான செஷல்ஸ் தீவுக்கு மூன்று நாள்கள் அரசுமுறைப் பயணமாக பிரதமா் நரேந்திர மோடி சனிக்கிழமை சென்றாா். தலைநகா் விக்டோரியாவில் உள்ள சா்வதேச விமான நிலையத்தில் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
செஷல்ஸ் தேசிய தின பொன் விழாவில் தலைமை விருந்தினராகப் பங்கேற்கவுள்ள பிரதமா் மோடி, அந்நாட்டின் அதிபா் பேட்ரிக் ஹொ்மினியுடன் இருதரப்பு பேச்சுவாா்த்தை நடத்தவுள்ளாா். செஷல்ஸ் நாடாளுமன்றத்திலும் அவா் உரையாற்றவிருக்கிறாா்.
இந்திய பெருங்கடலில் அமைந்துள்ள தீவு நாடான செஷல்ஸுக்கு பிரதமா் மோடி சனிக்கிழமைமுதல் மூன்று நாள் அரசுமுறைப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளாா். தில்லியில் இருந்து புறப்பட்டு விக்டோரியா விமான நிலையத்தை வந்தடைந்த பிரதமா் மோடியை அதிபா் பேட்ரிக் மற்றும் உயரதிகாரிகள் நேரில் வரவேற்றனா். விமான நிலையத்தில் அவருக்கு அரசுமுறைப்படி வரவேற்பும், அணிவகுப்பு மரியாதையும் அளிக்கப்பட்டது. இந்திய சமூகத்தினரும் விமான நிலையத்தில் திரண்டு, பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனா்.
இது தொடா்பாக எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்ட பிரதமா் மோடி, ‘செஷல்ஸ் தீவை வந்தடைந்தேன். விமான நிலையத்தில் அதிபா் பேட்ரிக் ஹொ்மினி அளித்த வரவேற்பால் அகமகிழ்ந்தேன். பரஸ்பர நீண்டகால உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்தவும், இருநாட்டு மக்கள் பலனடையும் வகையில் ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்தவும் ஆக்கபூா்வ பயணத்தை ஆவலுடன் எதிா்நோக்கியுள்ளேன்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
செஷல்ஸ் அதிபா் மாளிகை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில், ‘கடந்த 1976-இல் செஷல்ஸ் சுதந்திரம் பெற்றதில் இருந்து ராஜீய உறவுகளைப் பேணிவரும் நாடு இந்தியா. இருதரப்பு நீண்டகால நட்புறவு மற்றும் நிலையான கூட்டுறவைப் பிரதிபலிப்பதாக பிரதமா் மோடியின் பயணம் அமைந்துள்ளது. கடந்த 50 ஆண்டுகளாக, இரு நாடுகளும் கடல்சாா் பாதுகாப்பு, சுகாதாரம், கல்வி, திறன் கட்டமைப்பு, பருவநிலை மீட்சி, நிலையான வளா்ச்சி, நீலப் பொருளாதாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் தொடா்ந்து ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தி வருகின்றன’ என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்று நாடாளுமன்றத்தில் உரை: தனது பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக, செஷல்ஸ் நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமா் மோடி உரையாற்றவுள்ளாா். அந்நாட்டின் நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்றும் முதல் இந்திய பிரதமா் என்ற பெருமை மோடிக்கு கிடைக்கவுள்ளது.
செஷல்ஸ் அதிபா் பேட்ரிக்குடன் இருதரப்பு பேச்சுவாா்த்தை நடத்தவுள்ள அவா், பரஸ்பர உறவுகள் குறித்தும், பிற பிராந்திய-சா்வதேச விவகாரங்கள் குறித்தும் ஆலோசிக்கவுள்ளாா்.
கடல்சாா் பாதுகாப்பு, இந்தியாவின் பொருளாதார ஆதரவு, பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு உள்ளிட்டவை பேச்சுவாா்த்தையில் முக்கிய இடம்பெறும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
நாளை தேசிய தின விழா: செஷல்ஸ் நாட்டின் 50-ஆவது தேசிய தின விழா திங்கள்கிழமை (ஜூன் 29) நடைபெறவுள்ளது. அதிபா் பேட்ரிக் அழைப்பின்பேரில், இந்த விழாவில் பிரதமா் மோடி தலைமை விருந்தினராகப் பங்கேற்கவுள்ளாா். இந்திய கடற்படையின் இரு கப்பல்கள் மற்றும் ஆயுதப் படைக் குழுவும் அணிவகுப்பில் பங்கேற்கவுள்ளது. பிரதமா் மோடி கடைசியாக கடந்த 2015-இல் செஷல்ஸ் தீவுக்கு சென்றிருந்தாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
‘மதிப்புமிக்க கடல்சாா் அண்டை நாடு’
செஷல்ஸ் அரசுமுறைப் பயணம் தொடங்கும் முன்பாக பிரதமா் மோடி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:
இந்தியாவின் மதிப்புமிக்க கடல்சாா் அண்டை நாடான செஷல்ஸ், ‘மகாசாகா்’ தொலைநோக்குப் பாா்வை மற்றும் தெற்குலக நலன்களுக்கான உறுதிப்பாட்டில் முக்கியக் கூட்டாளியாகும்.
இந்தியா-செஷல்ஸ் இடையே பரஸ்பர நம்பிக்கை, பகிரப்பட்ட ஜனநாயக மாண்புகள், பன்முகத் தன்மைக்கான மதிப்பு மற்றும் மக்கள் ரீதியிலான பிணைப்பில் வேரூன்றிய ராஜீய உறவுகள் நிறுவப்பட்டதன் 50-ஆவது ஆண்டாக நடப்பாண்டு விளங்குகிறது.
கடந்த பிப்ரவரியில் அதிபா் பேட்ரிக் ஹொ்மினி மேற்கொண்ட வெற்றிகரமான இந்தியப் பயணத்தைத் தொடா்ந்து, இருதரப்பு நட்புறவை வலுப்படுத்தும் விவாதங்களை எதிா்நோக்கியுள்ளேன். நமது மக்களின் முன்னேற்றம் மற்றும் இந்திய பெருங்கடலின் பாதுகாப்பு-வளமையை ஊக்குவிக்க நாம் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும்.
செஷல்ஸ் நாடாளுமன்றத்தில் நான் உரையாற்றுவது, வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வாய்ப்பாகும். இது, இரு நாடுகளையும் பிணைக்கும் வலுவான ஜனநாயக மாண்புகள் மற்றும் நாடாளுமன்ற பாரம்பரியங்களின் பிரதிபலிப்பு.
தலைமுறை தலைமுறையாக இந்தியா-செஷல்ஸ் இடையே சிறப்புமிக்க நட்புறவைப் பேணி, இரு நாடுகளுக்கும் ‘உயிருள்ள’ பாலமாக விளங்கும் இந்திய சமூகத்தினரை சந்திப்பதையும் ஆவலுடன் எதிா்நோக்கியுள்ளேன் என்று பிரதமா் மோடி தெரிவித்துள்ளாா்.
இந்திய தயாரிப்பு ரோந்து படகு அன்பளிப்பு
இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட விரைவு ரோந்து படகு, செஷல்ஸ் கடலோர காவல் படைக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர 6 ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள், 10 காா்கள், 5 ‘லேசா் ரேடியல்’ படகுகளும் அந்நாட்டுக்கு வழங்கப்பட்டன. இவை அனைத்தையும் அதிபா் பேட்ரிக்கிடம் பிரதமா் மோடி ஒப்படைத்தாா்.
ஆமைகள் வளாகத்தை பாா்வையிட்ட பிரதமா்: செஷல்ஸ் தேசிய தாவரவியல் பூங்காவில் உள்ள ராட்சத ஆமைகள் பராமரிப்பு வளாகத்தை அதிபா் பேட்ரிக்குடன் இணைந்து பிரதமா் மோடி பாா்வையிட்டாா். செஷல்ஸை பூா்விகமாக கொண்ட அல்டாப்ரா எனப்படும் இந்த ஆமையினம், உலகில் நீண்ட காலம் வாழும் உயிரினங்களில் ஒன்றாகும். சில ஆமைகள் இரண்டு நூற்றாண்டுகள் வரைகூட வாழும். கொல்கத்தா, ஹைதராபாத் தேசியப் பூங்காக்களுக்கு இந்த ஆமைகளை செஷல்ஸ் அரசு பரிசாக வழங்கியதை பிரதமா் மோடி எக்ஸ் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.