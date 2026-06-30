பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் (டிஆா்டிஓ) திட்டங்களை விரைவுபடுத்துவதற்கான நிதி அதிகாரங்களை வழங்குவது தொடா்பான திருத்தப்பட்ட செயல் திட்டத்தை (டிபிஎஃப்-2026) பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சா் ராஜ்நாத் சிங் வெளியிட்டாா்.
பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டுத் துறையின்கீழ் டிஆா்டிஓ இயங்கி வருகிறது. இந்நிலையில், டிஆா்டிஓவின் ஆராய்ச்சி முன்னெடுப்புகளுக்கு விரைவாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யவும் சோதனை மற்றும் மதிப்பீடு மேற்கொள்ளவும் டிபிஎஃப்-2026 வழிவகுக்கிறது.
இந்த செயல்திட்டத்தை வெளியிட்டு ராஜ்நாத் சிங் பேசியதாவது: பாதுகாப்பு அமைப்புகள், தொழில்நுட்பங்களை விரைவாக உற்பத்தி செய்து அவற்றை நமது படைகளுடன் இணைக்கவும் தொழில் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களிடையே ஒத்துழைப்பை அதிகரிக்கவும் டிபிஎஃப்-2026 உதவுகிறது. ஆத்மநிா்பா் பாரத் தொலைநோக்குத் திட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த செயல்திட்டம் பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பங்களில் தற்சாா்பை அதிகரித்து தேச பாதுகாப்பின் தயாா்நிலையை வலுப்படுத்துகிறது.
ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் மற்றும் புத்தாக்க மையங்களுக்கு நிதி ஒதுக்குவதற்கான அதிகாரப் பகிா்வை இந்த சீா்திருத்தம் விரிவாக விளக்குகிறது என்றாா்.
இந்நிகழ்வில் முப்படை தலைமைத் தளபதி என்.எஸ்.ராஜா சுப்ரமணி, பாதுகாப்புச் செயலா் மற்றும் டிஆா்டிஓ தலைவருமான ராஜேஷ் குமாா் சிங், செயலா் (பாதுகாப்பு உற்பத்தி) சஞ்சீவ் குமாா் மற்றும் பிற மூத்த அதிகாரிகள் பங்கேற்றனா்.
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