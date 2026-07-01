உத்தர பிரதேச மாநிலம், அயோத்தி ராமா் கோயில் நன்கொடை முறைகேடு வழக்கில், அந்தக் கோயிலை நிா்வகிக்கும் ஸ்ரீராம ஜென்மபூமி தீா்த்த க்ஷேத்ர அறக்கட்டளையின் பொதுச் செயலா் சம்பத் ராயிடம் காவல் துறையினா் விசாரணை நடத்தி, வாக்குமூலம் பதிவு செய்ததாக அதிகாரிகள் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தனா்.
நன்கொடை முறைகேடு விவகாரத்துக்கு தாா்மிக பொறுப்பேற்று, அறக்கட்டளை பொதுச் செயலா் பதவியை ராஜிநாமா செய்வதாக சம்பத் ராய் சில தினங்களுக்கு முன் கடிதம் அளித்தாா். அந்தக் கடிதம் மீது ஜூலை 11-இல் முடிவெடுக்கப்படும் என்று அறக்கட்டளை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்ட சூழலில், மேற்கண்ட விசாரணை நடைபெற்றுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு ஜனவரி-பிப்ரவரி மாதங்களில் நடைபெற்ற பிரயாக்ராஜ் கும்பமேளாவின்போது ராமா் கோயிலில் தினமும் 10 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பக்தா்கள் வழிபட்டனா். அப்போது, பக்தா்களால் வழங்கப்பட்ட தங்கம், வெள்ளி, பணம் உள்ளிட்ட காணிக்கைகள் மற்றும் நன்கொடைகளில் முறைகேடு நடைபெற்ாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து விசாரிப்பதற்காக மாநில அரசால் அமைக்கப்பட்ட சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு (எஸ்ஐடி) சமா்ப்பித்த முதல்கட்ட அறிக்கையின்படி, காணிக்கை எண்ணுதல் மற்றும் பிற மதிப்புமிக்க பொருள்களைக் கணக்கிடும் பணியுடன் தொடா்புடைய வங்கி ஊழியா்கள் உள்பட 8 போ் மீது அயோத்தி காவல் துறையினா் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு (எஃப்ஐஆா்) செய்தனா்.
கோயில் நன்கொடையில் ரூ.7.5 கோடி வரை முறைகேடு நடைபெற்றிருக்கலாம் எனக் கூறப்படும் நிலையில், கடந்த ஜூன் 25-ஆம் தேதி 8 பேரும் கைது செய்யப்பட்டனா். அவா்களிடம் இருந்து ரூ.79.85 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. அனைவரும் தற்போது நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனா்.
சம்பத் ராயிடம் விசாரணை: ராமா் கோயில் நன்கொடையில் கோடிக்கணக்கில் முறைகேடு நடந்துள்ளதாக சமாஜவாதி தலைவா் அகிலேஷ் யாதவ் கடந்த ஜூன் 7-ஆம் தேதி குற்றஞ்சாட்டினாா். அப்போது, அந்தக் குற்றச்சாட்டுகளை நிராகரித்த சம்பத் ராய், கோயில் நன்கொடை நிா்வாக அமைப்பால் நடத்தப்பட்ட தணிக்கையில் பெரிதாக எதுவும் கண்டறியப்படவில்லை என்று கூறியிருந்தாா். எனினும், இந்த விவகாரம் பூதாகரமாகி, காவல் துறையால் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
கைதானவா்களில் ஒருவரான ராம்சங்கா் யாதவ், சம்பத் ராயின் முன்னாள் ஓட்டுநா் ஆவாா். இவரிடம் கோயில் உண்டியல்களின் சாவி இருந்துள்ளது. இது, நடைமுறைகளுக்குப் புறம்பானது என்று குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது. அத்துடன், அகிலேஷ் யாதவ் குற்றஞ்சாட்டும் முன்பே நன்கொடை முறைகேடு குறித்து சம்பத் ராய் அறிந்திருந்ததாகவும், எனினும், காவல் துறையிடம் உடனடியாக புகாரளிக்கவில்லை என்றும் பல்வேறு தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.
இந்தச் சூழலில், சம்பத் ராயிடம் காவல் துறையினா் விசாரணை மேற்கொண்டு, அவரது வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்துள்ளனா். விசாரணைக்கு தலைமை வகித்துவரும் அயோத்தி சரக அதிகாரி ஆசுதோஷ் திவாரி, அயோத்தியின் கா்சேவக்புரம் பகுதியில் உள்ள சம்பத் ராயின் வீட்டுக்கு சென்று விசாரணையில் ஈடுபட்டதாகவும், அவரிடமிருந்து நன்கொடை தொடா்பான விவரங்கள், ஆவணங்கள் பெறப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
எப்போது விசாரணை நடத்தப்பட்டது, எவ்வளவு நேரம் நீடித்தது என்பது தொடா்பாக அதிகாரபூா்வ தகவல்கள் வெளியிடப்படவில்லை. விசாரணை விவரங்கள் மிக ரகசியமாக வைக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
இதனிடையே, கைதானவா்களில் ஒருவரான அவினாஷ் சுக்லாவிடம் விசாரணை அதிகாரி ஆசுதோஷ் திவாரி சிறையில் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணை மேற்கொண்டாா். சுக்லாவிடம் இருந்து ரூ.20 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக கூறப்படும் நிலையில், இந்த விசாரணை நடைபெற்றுள்ளது.
ராமா் கோயிலுக்குச் செல்ல முயன்ற காங்கிரஸ் குழுவினா் தடுத்து நிறுத்தம்
ராமா் கோயில் நன்கொடை முறைகேடு விவகாரம் ஆளும் பாஜகவுக்கு பின்னடைவாகப் பாா்க்கப்படும் நிலையில், சமாஜவாதி, காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகள் தங்களின் எதிா்ப்பை தீவிரப்படுத்தியுள்ளன.
மாநில காங்கிரஸ் தலைவா் அஜய் ராய் தலைமையில் கட்சி எம்.பி.க்கள் அடங்கிய குழுவினா், அயோத்தி ராமா் கோயிலுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை செல்ல முடிவு செய்திருந்தனா். இதற்காக, வெவ்வேறு இடங்களில் இருந்து அயோத்திக்கு பயணித்த அவா்கள் காவல் துறையால் வழியிலேயே தடுக்கப்பட்டதாகவும், சிலா் வீட்டுக் காவலில் வைக்கப்பட்டதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. அயோத்தியில் தான் தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டதாக அஜய் ராய் குற்றஞ்சாட்டினாா். ராமா் கோயிலில் வழிபடும் வரை அயோத்தியைவிட்டு செல்ல மாட்டேன் என்று அவா் கூறினாா்.
காங்கிரஸ் சாடல்: கட்சியின் பொதுச் செயலா் ஜெய்ராம் ரமேஷ் வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், ‘அயோத்தியில் கடவுள் ராமரை தரிசிப்பதற்காக செல்லவிருந்த மாநில காங்கிரஸ் தலைவா் அஜய் ராய் கைது செய்யப்பட்டுள்ளாா். நன்கொடை ‘கொள்ளை’ விவகாரத்தில் பிரதமா் மோடி மெளனம் காப்பது, கோடிக்கணக்கான மக்களின் நம்பிக்கை மீதான நேரடி தாக்குதலாகும். ராமா் கோயில் அறக்கட்டளையை எவ்வித வெளிப்படைத்தன்மையும் இன்றி, மக்களுடன் ஆலோசிக்காமல் மோடி அரசு நிறுவியது. அதில் ஆா்எஸ்எஸ் உறுப்பினா்களையும் இடம்பெற செய்ததுடன், தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தில் இருந்து விலக்களிக்கப்பட்டது’ என்று சாடினாா்.
மாயாவதி கருத்து: ‘ராமா் கோயில் நன்கொடை கையாடல் செய்யப்பட்டது மிகத் தீவிரமானது; பெரும் கவலைக்குரியது. இத்தகைய செயலில் ஈடுபட்டவா்கள் யாரையும் தப்பவிடக் கூடாது. இந்த விவகாரத்தை அரசியலாக்குவதைத் தவிா்க்க வேண்டும்’ என்று பகுஜன் சமாஜ் தலைவா் மாயாவதி தெரிவித்தாா்.
எதிா்க்கட்சிகளின் பாசாங்கு: உ.பி. முதல்வா் பதிலடி
ராமா் கோயில் நன்கொடை முறைகேடு விவகாரத்தில், எதிா்க்கட்சிகள் பாசாங்கில் ஈடுபடுவதாக முதல்வா் யோகி ஆதித்யநாத் பதிலடி கொடுத்தாா்.
இது தொடா்பாக அவா் செவ்வாய்க்கிழமை கூறுகையில், ‘ராமா் கோயில் இயக்கத்தை எதிா்த்தவா்கள், ஜெய்ஸ்ரீராம் என கோஷமிடுவோா் மீது தடியடி நடத்த உத்தரவிட்டவா்கள், கடவுள் ராமா் மற்றும் கிருஷ்ணரின் இருப்பை கேள்விக்குள்ளாக்கியவா்கள் இப்போது நம்பிக்கை என்ற பெயரில் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றனா். கடவுள் ராமா் அனைவருக்கும் பொதுவானவா் என்று கூறி, அவரது புதிய ஆதரவாளா்கள் போல பாசாங்கு செய்கின்றனா். அயோத்திக்கு வரவும் அதீத ஆா்வம் காட்டுகின்றனா். முதலில் கடந்த கால தவறுகளுக்காக அவா்கள் வருந்த வேண்டும். அயோத்தி பொலிவுமிக்க நகராக உருவெடுத்துள்ளதால், அவா்கள் விரக்தியடைந்து பொய்களைப் பரப்பிக் கொண்டிருக்கின்றனா்’ என்றாா்.
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