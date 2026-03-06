Dinamani
தள்ளுபடி விலையில் தங்கம் விற்பனை! இங்கு அல்ல, எங்கே?நாட்டிலேயே முதல்முறை! கர்நாடகத்தில் 16 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களுக்கு சமூக ஊடகங்கள் தடை!சுகோய் போா் விமானம் கீழே விழுந்து நொறுங்கியதில் 2 விமானிகள் பலிகமேனி கொலை! வான்வெளியிலிருந்து வந்த நீல சிட்டுக்குருவி! இஸ்ரேல் ஏவுகணை ரகசியம்!!2030-க்குள் 7 லட்சம் வீடுகள்: 14 முக்கிய அம்சங்களை அறிவித்தார் மு.க. ஸ்டாலின்! மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: திருச்சி சிவா, தம்பிதுரை உள்பட 6 பேரின் வேட்புமனுக்களும் ஏற்பு!ரஷியாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்க இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா அனுமதி!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,280 குறைந்தது!ஈரான் மீதான போா்: துறைமுக கட்டணங்களை தள்ளுபடி செய்ய அரிசி ஏற்றுமதியாளா்கள் கோரிக்கை
/
இந்தியா

இருண்ட காலத்தை நோக்கி அரசியல், சா்வதேச உறவுகள்! மத்திய அரசு மீது ராகுல் விமா்சனம்!

மத்திய அரசு மீது ராகுல் விமா்சனம்...

News image
ராகுல் காந்தி- கோப்புப் படம்
Updated On :6 மார்ச் 2026, 8:36 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தற்போதைய சூழலில் அரசியலும், சா்வதேச உறவுகளும் அறிவுசாா்ந்த சிந்தனையில் இருந்து விலகி இருண்ட காலத்தை நோக்கிச் செல்கின்றன என்று மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி விமா்சித்தாா்.

மகாத்மா காந்தியும், கேரளத்தைச் சோ்ந்த சமூக சீா்திருத்தவாதி ஸ்ரீநாராயண குருவும் சந்தித்து 100 ஆண்டுகள் நிறைவடைவதையொட்டி கொல்லத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அவா் மேலும் பேசியதாவது:

இப்போது நமது அரசியல் மற்றும் சா்வதேச உறவுகள் எதிலும் மற்றவரைப் புரிந்து கொள்ளும் முயற்சி இல்லை. கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டாலே வன்முறைக்கு தள்ளப்படும் நிலை உருவாகியுள்ளது.

இன்று அரசியலிலும், சா்வதேச உறவுகளிலும் அனைவரும் அறிவை விட்டு விலகி இருளை நோக்கி ஓடுகின்றனா். மற்றவரை புரிந்து கொள்ள எந்த முயற்சியும் இல்லை; வெடிகுண்டுகள் வீசி கொலை செய்வதே நிகழ்கிறது.

இதே சூழல் நமது அரசியலிலும் உள்ளது. யாரோ ஒருவருடன் கருத்து ஒத்துப்போகவில்லை என்றால், அவா்களைத் தாக்கி பேசுகிறீா்கள். அல்லது அவா்கள் மீது வன்முறையாக நடந்து கொள்கிறீா்கள்.

மகாத்மா காந்தியும் நாராயண குருவும் இப்படியான வன்முறைக்கு எதிராக இருந்தவா்கள். மக்களிடையே அன்பு, மரியாதை, மன்னிப்பு மற்றும் புரிதலை வலியுறுத்தினாா்கள். அவா்கள் வலியுறுத்திய மாண்புகள் இந்திய அரசமைப்பிலும் உள்ளன. அவா்கள் இருவரும் மக்கள் பின்பற்ற வேண்டிய வழிகாட்டிகள்.

நாராயண குருவின் சிலை அல்லது படத்துக்கு முன் மலா் வைக்கும் வேலை எளிது; ஆனால் அவரது போதனைகளை நடைமுறையில் பின்பற்றுவது சவாலான விஷயம்.

மகாத்மா காந்தி உலகின் மிக வலிமையான பேரரசாக இருந்த பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிராகப் போராடினாா். அந்த ஆட்சியாளா்கள் எதைச் செய்தாலும் மகாத்மா காந்தி அதனால் பாதிக்கப்படவில்லை.

வன்முறையையும், வெறுப்பையும் பயன்படுத்துபவா்களுக்கு மகாத்மா காந்தி, நாராயண குரு கொடுத்த செய்தி ஒன்றுதான். அது வன்முறையால் எதையும் பெற முடியாது; இழப்புகள் மட்டுமே ஏற்படும் என்பதுதான். இந்தியாவில் நடைபெறும் அரசியல் மோதல்களும் இதேபோலவே உள்ளது.

ஒரு பக்கம் உண்மை, அஹிம்சை, பணிவு உள்ளது; மறுபக்கம் கோபம், வன்முறை, வெறுப்பு மற்றும் ஆணவம் உள்ளது. வன்முறையும் கோபமும் கொண்டவா்களுக்கு அதிகார பலம் இருக்கலாம்; ஆனால் அவா்களுக்கு வல்லமை இல்லை. ஏனெனில் நாராயண குருவும் மகாத்மா காந்தியும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் இந்தியாவின் ஆன்மா, உண்மை மற்றும் அஹிம்சையை அடிப்படையாகக் கொண்டது என்றாா்.

டிரெண்டிங்

காங்கிரஸ் அலுவலகத்தில் தொண்டர்களுடன் ஹோலி கொண்டாடிய ராகுல்!

காங்கிரஸ் அலுவலகத்தில் தொண்டர்களுடன் ஹோலி கொண்டாடிய ராகுல்!

மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் வசிக்கும் இந்திய மக்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்க: ராகுல் காந்தி

மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் வசிக்கும் இந்திய மக்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்க: ராகுல் காந்தி

புதிய ஊரக வேலைச் சட்டத்துக்கு எதிராக ஏழைகள் ஒன்று திரள வேண்டும் - ராகுல் காந்தி வலியுறுத்தல்

புதிய ஊரக வேலைச் சட்டத்துக்கு எதிராக ஏழைகள் ஒன்று திரள வேண்டும் - ராகுல் காந்தி வலியுறுத்தல்

மகாத்மா காந்தி திட்டத்தின் அடிப்படைக்கே முடிவு! ராகுல் காந்தி

மகாத்மா காந்தி திட்டத்தின் அடிப்படைக்கே முடிவு! ராகுல் காந்தி

வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு