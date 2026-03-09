மார்ச் 11ல் என்டிஏ தேர்தல் பிரசார மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்பு!

கொச்சியில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் பிரம்மாண்ட தேர்தல் பிரசார மாநாட்டை மார்ச் 11-ல் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கிவைக்க உள்ளதாக மூத்த பாஜக தலைவர்கள் தெரிவித்தனர்.
கலூரில்உள்ள ஜவஹர்லால் சர்வதேச திடலில் நடைபெறும் மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்க உள்ளார்.
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாஜக மாநில பொதுச் செயலாளர் எஸ். சுரேஷ், வரவிருக்கும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான பிரசாரத்திற்காக, மாற்றத்தைத் தொடங்கட்டும், மோடியுடன் விக்சித் கேரளம் என்ற முழக்கத்தைத் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது.
மார்ச் 11ல் காலை 11.30 மணிக்கு பிரதமர் மோடி சர்வதேச விமான நிலையத்தை அடைவார். அங்கிருந்து, அகில கேரள தீவர சபையின் பொன்விழாவில் பங்கேற்க அவர் ஹெலிகாப்டர் மூலம் செல்வார்.
பின்னர், அவர் கலூர் திடலில் நடைபெறும் மத்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு, அங்கு பல்வேறு அரசு விழாக்களை அவர் தொடங்கி வைப்பார் என சுரேஷ் கூறினார்.
அங்கிருந்து, அவர் பிற்பகல் 1.00 மணி முதல் 1.30 மணி வரை என்டிஏ மாநாட்டிற்கு வருவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
10,000க்கும் மேற்பட்ட கட்சித் தொழிலாளர்கள் கலந்து கொள்ளும் சாலை நிகழ்ச்சி, திடலின் நுழைவாயிலில் இருந்து தொடங்கி அரசு விழா நடைபெறும் இடம் வரை நீடிக்கும் என்று அவர் கூறினார்.
கொச்சியில் பிரதமர் மோடியின் நிகழ்வு மாநில அரசியலில் ஒரு திருப்புமுனையாக இருக்கும் என்று அவர் கூறினார். இந்த நிகழ்ச்சியில், பாஜக மாநிலத் தலைவர் ராஜீவ் சந்திரசேகர், ட்வென்டி20 தலைவர் சாபு எம் ஜேக்கப் மற்றும் பிடிஜேஎஸ் தலைவர் துஷார் வெள்ளப்பள்ளி உள்ளிட்ட அனைத்து முக்கிய என்டிஏ தலைவர்களும் கலந்து கொள்கின்றனர்.
பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்ட பாஜக மூத்த தலைவர் ஏ. என். ராதாகிருஷ்ணன், கூட்டணி விரிவாக்கத்திற்குப் பிறகு நடைபெறும் முதல் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி மாநாடு இதுவாகும் என்றும், இது அதன் வரலாற்றில் ஒரு புதிய படியைக் குறிக்கும். சுமார் 12 முக்கிய கட்சிகள் இப்போது தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் உள்ளது.
இந்த நிகழ்வில் பிரதமரின் உரையில் மாநிலம் தொடர்பான சிறப்பு அறிவிப்புகள் இருக்கலாம் என்றும் அவர் கூறினார்.
Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the NDA's massive election campaign convention, to be attended by around 50,000 people, here on March 11, senior BJP leaders said on Monday.
