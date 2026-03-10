Dinamani
மத்திய கிழக்கு போா்: இந்திய ஏற்றுமதி ரூ. 92,300 கோடி வரை சரியும் அபாயம்!கடலோர மாவட்டங்களில் இன்று மழைக்கு வாய்ப்பு!10-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு நாளை தொடக்கம்!பெட்ரோல், டீசல் விலை இப்போதைக்கு உயராது; சிலிண்டா் முன்பதிவுக்கு கட்டுப்பாடு!ரஷியாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்க தற்காலிகமாகவே அனுமதி: அமெரிக்கா மீண்டும் உறுதிபட்டயக் கணக்காளா் தோ்வு: மதுரை மாணவி முதலிடம்!
/
இந்தியா

சா்வதேச கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரிப்பால் இந்தியாவில் விலைவாசி உயரவில்லை: நாடாளுமன்றத்தில் நிதியமைச்சா் விளக்கம்

சா்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயா்ந்தாலும், இந்தியாவின் பணவீக்கம் கட்டுக்குள்தான் உள்ளது. எனவே, அத்தியாவசியப் பொருள்களின் விலையில்

News image
மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன். - கோப்புப்படம்.
Updated On :10 மார்ச் 2026, 1:43 am

தினமணி செய்திச் சேவை

புது தில்லி: சா்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயா்ந்தாலும், இந்தியாவின் பணவீக்கம் கட்டுக்குள்தான் உள்ளது. எனவே, அத்தியாவசியப் பொருள்களின் விலையில் எந்தத் தாக்கமும் ஏற்படாது என்று நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தாா்.

மக்களவையில் திங்கள்கிழமை இது தொடா்பான கேள்விக்கு எழுத்துமூலம் அளித்த பதிலில் அவா் மேலும் கூறியிருப்பதாவது:

கடந்த ஓராண்டாக சா்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்துதான் வந்துள்ளது. ஆனால், கடந்த மாத இறுதியில் மேற்காசியாவில் மோதல் தொடங்கியதால் விலை உயா்ந்தது. இந்தியாவில் பணவீக்கம் கட்டுக்குள் உள்ளது. எனவே, தற்போதைய கச்சா எண்ணெய் விலை உயா்வு அத்தியாவசியப் பொருள்களின் விலையில் எந்தத் தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது.

அமெரிக்க டாலருக்கு எதிரான ரூபாயின் மதிப்பு, கச்சா எண்ணெய் தேவையில் ஏற்படும் மாற்றம், கச்சா எண்ணெய்யை கொண்டுவருவதில் ஏற்படும் தடைகள், நிதிக் கொள்கை மாற்றங்கள் எனப் பல விஷயங்கள் நீண்டகாலத்தில் கச்சா எண்ணெய் விலையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.

நுகா்வோா் விலை அடிப்படையிலான பணவீக்கம் கடந்த இரு ஆண்டுகளாக குறைந்தே வந்துள்ளது. விலைவாசியைக் கட்டுக்குள் வைக்க அரசு பல தொடா் நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. அதில், அத்தியாவசியப் பொருள்களின் கையிருப்பை அதிகரிப்பது, அரசு கையிருப்பு தானியங்களை பொதுச் சந்தையில் விற்பனைக்கு கொண்டு வருவது, தேவை ஏற்படும்போது இறக்குமதியை அதிகரிப்பது, ஏற்றுமதியை கட்டுப்படுத்துவது, அரசின் பாரத் பிராண்ட் பெயரில் மானிய விலையில் மக்களுக்கு பொருள்களை விற்பனை செய்வது, காய்கறி, வேளாண் பொருள் சந்தையில் அரசு தலையிட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்வது, எரிபொருள் வரி குறைப்பு, வேளாண் உற்பத்திப் பொருள்களுக்கான சேமிப்பு வசதிகளை அதிகரிப்பது உள்ளிட்டவை அடங்கும்.

இது தவிர மக்கள் தங்கள் வருமானத்தை முழுமையாகப் பயன்படுத்த வசதியாக வருமான வரி விலக்கு வரம்பு ரூ.₹12 லட்சம் வரை (சம்பளதாரருக்கு ரூ.12.75 லட்சம் நிலையான கழிவுடன்) உயா்த்தப்பட்டுள்ளது. சரக்கு-சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) தேவைக்கு ஏற்ப மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்துள்ளாா்.

டிரெண்டிங்

எண்ணெய், பெயிண்ட் பங்குகள் சரிவுடன் நிறைவு!

எண்ணெய், பெயிண்ட் பங்குகள் சரிவுடன் நிறைவு!

போர்ச் சூழலால் தொடர்ந்து உயரும் கச்சா எண்ணெய் விலை!

போர்ச் சூழலால் தொடர்ந்து உயரும் கச்சா எண்ணெய் விலை!

ஹோா்முஸ் நீரிணையில் பதற்றம்: கச்சா எண்ணெய் விலை கடும் உயா்வு!

ஹோா்முஸ் நீரிணையில் பதற்றம்: கச்சா எண்ணெய் விலை கடும் உயா்வு!

கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரிப்பு: இந்தியாவில் பெட்ரோல் - டீசல் விலை உயராது!

கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரிப்பு: இந்தியாவில் பெட்ரோல் - டீசல் விலை உயராது!

வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
வீடியோக்கள்

#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
வீடியோக்கள்

நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு