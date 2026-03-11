தொலைக்காட்சி விளம்பரங்கள் விதிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்: மத்திய அரசு

தனியாா் தொலைக்காட்சி சேனல்களில் ஒளிபரப்பப்படும் அனைத்து விளம்பரங்களும் விளம்பர விதிமுறைகளைக் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இதுதொடா்பாக மக்களவையில் மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத் துறை இணையமைச்சா் எல்.முருகன் புதன்கிழமை தெரிவித்ததாவது:
தற்போதுள்ள ஒழுங்காற்று செயல்திட்டத்தின் கீழ், தனியாா் செயற்கைக்கோள் தொலைக்காட்சி சேனல்களில் ஒளிப்பரப்பாகும் அனைத்து விளம்பரங்களும், கேபிள் தொலைக்காட்சி நெட்வொா்க் ஒழுங்காற்றுச் சட்டம் 1956-இன் கீழ் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள விளம்பர விதிமுறைகளைக் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும்.
நிரூபிக்க கடினமாக இருக்கும் வகையில், விளம்பரம் செய்யப்படும் பொருள்கள் அல்லது அதைத் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்பட்ட பொருள்கள் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட, தனிச்சிறப்பான, அதிசயமான தன்மை அல்லது தரத்தை கொண்டுள்ளது என விளம்பரப்படுத்தக் கூடாது.
விளம்பர விதிமுறைகள் மீறப்பட்டது தெரியவந்தால், சம்பந்தப்பட்ட தனியாா் தொலைக்காட்சி சேனல்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது என்றாா்.
