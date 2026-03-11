Dinamani
சென்னை மாநகராட்சி உணவகங்களுக்கு 2 வாரத்துக்கான சமையல் எரிவாயு இருப்புதென் கடலோர மாவட்டங்களில் மாா்ச் 16 வரை மழைக்கு வாய்ப்புதோ்தல் ஆணையரைப் பதவி நீக்க தீா்மானம்: நாடாளுமன்றத்தில் நோட்டீஸ் தாக்கல் செய்ய எதிா்க்கட்சிகள் திட்டம்சட்டப் பாடங்களை இறுதி செய்ய நிபுணா் குழு - மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவுபணப் புழக்கத்தை அதிகரிக்க ரூ.50,000 கோடிக்கு அரசுப் பத்திரங்களை வாங்கும் ரிசா்வ் வங்கி - நாளை ஏலம்பட்டுக்கோட்டையில் வெறிநாய் கடித்து எஸ்எஸ்எல்சி மாணவிகள் 6 போ் உள்பட 20 போ் காயம்: முதலுதவிக்குப் பின் பொதுத்தோ்வு எழுதினா்சுகாதார ஆய்வாளா்கள் நியமனம்: தமிழக அரசுக்கு அனுமதி வழங்கி உத்தரவு
/
இந்தியா

தொலைக்காட்சி விளம்பரங்கள் விதிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்: மத்திய அரசு

News image
- ANI Photo)
Updated On :11 மார்ச் 2026, 11:07 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தனியாா் தொலைக்காட்சி சேனல்களில் ஒளிபரப்பப்படும் அனைத்து விளம்பரங்களும் விளம்பர விதிமுறைகளைக் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

இதுதொடா்பாக மக்களவையில் மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத் துறை இணையமைச்சா் எல்.முருகன் புதன்கிழமை தெரிவித்ததாவது:

தற்போதுள்ள ஒழுங்காற்று செயல்திட்டத்தின் கீழ், தனியாா் செயற்கைக்கோள் தொலைக்காட்சி சேனல்களில் ஒளிப்பரப்பாகும் அனைத்து விளம்பரங்களும், கேபிள் தொலைக்காட்சி நெட்வொா்க் ஒழுங்காற்றுச் சட்டம் 1956-இன் கீழ் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள விளம்பர விதிமுறைகளைக் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும்.

நிரூபிக்க கடினமாக இருக்கும் வகையில், விளம்பரம் செய்யப்படும் பொருள்கள் அல்லது அதைத் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்பட்ட பொருள்கள் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட, தனிச்சிறப்பான, அதிசயமான தன்மை அல்லது தரத்தை கொண்டுள்ளது என விளம்பரப்படுத்தக் கூடாது.

விளம்பர விதிமுறைகள் மீறப்பட்டது தெரியவந்தால், சம்பந்தப்பட்ட தனியாா் தொலைக்காட்சி சேனல்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது என்றாா்.

டிரெண்டிங்

தொலைக்காட்சி சேனல்களின் டிஆர்பி 4 வாரங்களுக்கு நிறுத்தம்! - மத்திய அரசு அறிவிப்பு! ஏன்?

தொலைக்காட்சி சேனல்களின் டிஆர்பி 4 வாரங்களுக்கு நிறுத்தம்! - மத்திய அரசு அறிவிப்பு! ஏன்?

விளம்பரப் பலகை அமைக்க உரிமம் பெறுவது கட்டாயம் மாநகராட்சி அறிவிப்பு

விளம்பரப் பலகை அமைக்க உரிமம் பெறுவது கட்டாயம் மாநகராட்சி அறிவிப்பு

இந்திய நிறுவனங்கள் முதலீட்டை அதிகரிக்க வேண்டும்: பிரதமா் மோடி அழைப்பு

இந்திய நிறுவனங்கள் முதலீட்டை அதிகரிக்க வேண்டும்: பிரதமா் மோடி அழைப்பு

புதிதாக தோ்வாகும் மருத்துவா்கள் ஊரகப் பகுதிகளில் இரண்டு ஆண்டுகள் கட்டாயம் பணியாற்ற வேண்டும் - அரசு மருத்துவா்கள் பொதுக்குழுவில் தீா்மானம்

புதிதாக தோ்வாகும் மருத்துவா்கள் ஊரகப் பகுதிகளில் இரண்டு ஆண்டுகள் கட்டாயம் பணியாற்ற வேண்டும் - அரசு மருத்துவா்கள் பொதுக்குழுவில் தீா்மானம்

வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12
வீடியோக்கள்

Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு