Dinamani
எண்ணெய்க் கப்பல்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்க நாங்கள் தயார்நிலையில் இல்லை! - அமெரிக்கா!அமெரிக்கா மீதான தாக்குதல் தொடரும்! மொஜ்தபா கமேனி முதல் உரையில் எச்சரிக்கை!ஈரான் போர்: சொந்த நாட்டினுள் இடம்பெயர்ந்த 32 லட்சம் மக்கள்!பங்குச்சந்தை: ஆட்டோ பங்குகள் கடும் வீழ்ச்சி! சென்செக்ஸ் 829, நிஃப்டி 228 புள்ளிகள் சரிவு!ஓபிசி பிரிவினருக்கான கிரீமி லேயர் தகுதி: உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆதரவு!சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்கேடு: திமுக அரசைக் கண்டித்து தே.ஜ.கூ. ஆர்ப்பாட்டம்!தமிழ்நாட்டில் கடந்த 5 ஆண்டில் கொலை, பாலியல் குற்றங்கள் குறைந்துள்ளன: உள்துறை செயலர்வளைகுடா போர்! அமெரிக்க எண்ணெய்க் கப்பல் மீதான தாக்குதலில் இந்தியர் கொலை!
/
இந்தியா

சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு: நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் எதிா்க்கட்சிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

நாடு முழுவதும் சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதைக் கண்டித்து எதிா்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் சாா்பில் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது.

News image
எரிவாயு தட்டுப்பாடு தொடா்பாக மத்திய அரசைக் கண்டித்து நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடத்திய எதிா்க்கட்சி எம்.பி.க்கள்.
Updated On :12 மார்ச் 2026, 7:02 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

நாடு முழுவதும் சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதைக் கண்டித்து எதிா்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் சாா்பில் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது.

மேற்காசிய போா் நிலவரம் காரணமாக எரிவாயு இறக்குமதி தடைபட்டுள்ளதால், நாட்டில் சமையல் எரிவாயு விநியோகம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதைக் கண்டித்து நடத்தப்பட்ட இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில் காங்கிரஸ், திமுக, திரிணமூல் காங்கிரஸ், சமாஜவாதி உள்பட பல்வேறு எதிா்க்கட்சிகளைச் சோ்ந்த எம்.பி.க்கள் பங்கேற்றனா்.

ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற ராகுல் காந்தி அளித்த பேட்டியில், ‘சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு குறித்து அச்சமடைய வேண்டாம் எனக் கேட்டுக்கொள்ளும் பிரதமா் மோடி, வேறு காரணங்களுக்காக அச்சம் கொள்கிறாா். இந்த அச்சம் காரணமாக மக்களவைக்குள் அவரால் வர இயலவில்லை. மக்களவைத் தலைவரை பதவி நீக்கம் செய்யக் கோரும் எதிா்க்கட்சியினரின் தீா்மானத்தின் மீதான விவாதத்தின்போதும் பிரதமா் வரவில்லை’ என்றாா்.

காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், ‘சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு உள்ளிட்ட கடும் பாதிப்புகளை நாடு சந்தித்துவரும் சூழலில், பிரதமா் மோடி தோ்தல் பிரசார சுற்றுலா மேற்கொண்டுள்ளாா். பாஜகவின் தோல்விகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை ஆயிரக்கணக்கான சிறு, குறு நிறுவனங்கள் சந்தித்து வருகின்றன. ஆனால், அரசிடம் இதற்கு எந்த பதிலும் இல்லை. எனவே, மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் பேசுவதைத் தவிா்த்து, நாடாளுமன்றத்தில் நாடு சந்தித்துவரும் உண்மையான பிரச்னைகள் குறித்து பிரதமா் மோடி பேச வேண்டும்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

டிரெண்டிங்

சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு: பிரதமர் மோடி அவசர ஆலோசனை! பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பை தவிா்க்க அறிவுறுத்தல்!!

சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு: பிரதமர் மோடி அவசர ஆலோசனை! பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பை தவிா்க்க அறிவுறுத்தல்!!

திருச்சியில் சமையல் எரிவாயு உருளைகளுக்குத் தட்டுப்பாடு: பொதுமக்கள் அச்சம்; உணவகங்கள் மூடப்படும் அபாயம்

திருச்சியில் சமையல் எரிவாயு உருளைகளுக்குத் தட்டுப்பாடு: பொதுமக்கள் அச்சம்; உணவகங்கள் மூடப்படும் அபாயம்

சமையல் எரிவாயு உருளை விலை உயா்வுக் கண்டித்து காங்கிரஸ் இன்று ஆா்ப்பாட்டம்!

சமையல் எரிவாயு உருளை விலை உயா்வுக் கண்டித்து காங்கிரஸ் இன்று ஆா்ப்பாட்டம்!

நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் எதிா்க்கட்சிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் எதிா்க்கட்சிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு