Dinamani
விளம்பர வெறிக்கு சிறுவர்களா? வெட்கமாக இல்லையா? அண்ணாமலை கேள்வி! ஈரான் தாக்குதலில் 5 அமெரிக்க டேங்கர் விமானங்கள் சேதம்!தங்கம், வெள்ளி விலை அதிரடி குறைவு! வேளச்சேரி - பரங்கிமலை ரயில் சேவை தொடங்கியது! வீடுகளுக்கு சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா் தடையற்ற விநியோகம்: மத்திய அரசு மீண்டும் உறுதி
/
இந்தியா

சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களில் சிஎன்ஜி நிரப்புவது உயிருக்கே ஆபத்தா?

சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களில் சிஎன்ஜியை நிரப்புவது உயிருக்கே ஆபத்தை விளைவிக்கலாம் என்று நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை

சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களில் சிஎன்ஜி நிரப்புவது ஆபத்து- சித்திரிப்பு
Updated On :14 மார்ச் 2026, 7:15 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஆட்டோக்களில் பயன்படுத்தப்படும் சிஎன்ஜியை சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களில் மக்கள் நிரப்புவது உயிருக்கே ஆபத்தை விளைவிக்கலாம் என்று நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு பீதியில் ஆட்டோக்களில் பயன்படுத்தப்படும் சிஎன்ஜியை சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களில் (எல்பிஜி) நிரப்புவதற்காக பெட்ரோல் நிலையங்களுக்குச் செல்கின்றனர்.

ஆனால், ஆட்டோக்களுக்கான சிஎன்ஜியை வீட்டுப் பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்துவது ஆபத்தை உண்டாக்கும் என்று நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை விடுக்கின்றனர்.

எல்பிஜியும் சிஎன்ஜியும் ஒரே எரிபொருள் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவை என்றாலும், இரண்டிலும் பயன்பாடும் பாதுகாப்பு அமைப்புகளும் வெவ்வேறானவை. இரண்டும் ப்ரோப்பேன் (C₃H₈) மற்றும் பியூட்டேன் (C₄H₁₀) என்ற ஹைட்ரோகார்பன் வாயுக்களின் கலவையே.

வீட்டுப் பயன்பாட்டு எல்பிஜி, சமையலுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டு 14.2 கிலோ சிலிண்டர்களில் நிரப்பப்பட்டு, குறைந்த அழுத்தத்டிஹ்ல் ரெகுலேட்டர் மூலம் அடுப்புக்கு வழங்கப்படுகிறது.

ஆனால், ஆட்டோ சிஎன்ஜி, வாகன எரிபொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுவதால், உயரழுத்த டேங்குகள், எரிபொருள் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள், பல பாதுகாப்பு வால்வுகள் மூலம் இயந்திரத்துக்கு அனுப்பப்படுகிறது.

மேலும், வீட்டு எல்பிஜியில் ப்ரோப்பேன் - பியூட்டேன் கலவையானது 40:60 என்ற விகிதத்தில் இருக்கும். இது சமையலுக்கான நிலையான தீப்பற்றலை உறுதிசெய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

ஆனால், ஆட்டோ சிஎன்ஜியில் ப்ரோப்பேன் - பியூட்டேன் கலவையானது 60:40 என்ற விகிதத்தில் இருக்கும். இது வாகன இயந்திர எரிப்பை மேம்படுத்தும் வகையில் இருக்கும்.

எல்பிஜியின் அடர்த்தியும் சிஎன்ஜியின் அடர்த்தியும் வெவ்வேறானவை என்பதால், அழுத்தம் காரணமாக சிலிண்டர் வெடிக்கும் அபாயம் இருப்பதாக நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

எனவே, அதிக அழுத்தத்தில் ஆட்டோ சிஎன்ஜியை வீட்டு பயன்பாட்டு சிலிண்டர்களில் நிரப்பிப் பயன்படுத்துவது என்பது, தீப்பற்றல் அல்லது வெடிப்பு ஏற்பட்டு தீவிபத்து, காயங்கள் அல்லது உயிரிழப்பு அபாயத்தைக்கூட ஏற்படுத்தும்.

அதுமட்டுமின்றி, வீட்டுப் பயன்பாட்டு சிலிண்டர்களில் சிஎன்ஜியை நிரப்புவது என்பது சட்டப்படி குற்றமும்கூட.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

எரிவாயு விவகாரம்: மத்திய அரசு வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும்

எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு மாதா் சங்கத்தினா் போராட்டம்

சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா் விற்பனை நிலைங்கள் அருகே பலத்த பாதுகாப்பு

சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு: நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் எதிா்க்கட்சிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

வீடியோக்கள்

Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
வீடியோக்கள்

Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
Prof. K.M. Kader Mohideen Interview | இ.யூ.முஸ்லிம் லீக்கிற்கு 2 இடங்கள் போதுமா ? | IUML | DMK Alliance
வீடியோக்கள்

Prof. K.M. Kader Mohideen Interview | இ.யூ.முஸ்லிம் லீக்கிற்கு 2 இடங்கள் போதுமா ? | IUML | DMK Alliance

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Dinamani வார ராசிபலன்! | March 15 முதல் 21 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | March 15 முதல் 21 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

தினமணி வீடியோ செய்தி...

23 மணி நேரங்கள் முன்பு
Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு