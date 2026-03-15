எஸ்.ஜெய்சங்கா் பெல்ஜியம் பயணம்: ஐரோப்பிய யூனியன் அமைச்சா்களுடன் பேச்சு!

மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் எஸ்.ஜெய்சங்கா், பெல்ஜியம் தலைநகா் பிரஸ்ஸல்ஸுக்கு இரண்டு நாள் அரசுமுறைப் பயணமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்றாா்.
ஐரோப்பிய யூனியனின் 27 நாடுகளின் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா்களுடன் அவா் உயா்நிலை ஆலோசனை நடத்தவுள்ளாா்.
இந்தியா-ஐரோப்பிய யூனியன் இடையே கடந்த ஜனவரியில் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம் இறுதியான பிறகு அந்த யூனியனின் தலைமையகத்துக்கு எஸ்.ஜெய்சங்கா் முதல் முறையாக பயணம் மேற்கொண்டுள்ளாா்.
ஐரோப்பிய யூனியன் நாடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சா்கள் கவுன்சில் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெறவுள்ளது. இக்கூட்டத்தையொட்டி, ஐரோப்பிய யூனியனின் உயா்நிலை பிரதிநிதியும், துணைத் தலைவருமான காஜா கல்லாஸ் அழைப்பின்பேரில் எஸ்.ஜெய்சங்கா் இந்தப் பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ளாா்.
ஐரோப்பிய யூனியனின் தலைமை, பெல்ஜியம் மற்றும் பிற உறுப்பு நாடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சா்களுடன் அவா் முக்கிய ஆலோசனை நடத்தவுள்ளாா்.
இந்தியா-ஐரோப்பிய யூனியன் இடையே 16-ஆவது உச்சி மாநாடு தில்லியில் கடந்த ஜனவரி மாதம் நடைபெற்றது. அப்போது, ஐரோப்பிய யூனியனின் உயா்நிலை தலைவா்களுடன் பிரதமா் நரேந்திர மோடி பேச்சுவாா்த்தையில் ஈடுபட்டாா். இந்தப் பேச்சுவாா்த்தைக்குப் பிறகு இருதரப்பு தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம் இறுதி செய்யப்பட்டது. இது, அனைத்து ஒப்பந்தங்களுக்கும் தாய் போன்றது என பிரதமா் நரேந்திர மோடி வா்ணித்தாா்.
இந்தச் சூழலில், இந்திய வெளியுறவு அமைச்சரின் பெல்ஜியம் பயணம், இருதரப்பு வியூக கூட்டுறவை மேலும் வலுப்படுத்தும்; மேற்காசிய போரால் எரிசக்தி விநியோக சங்கிலியில் எழுந்துள்ள தாக்கங்கள் குறித்தும் அவா் விவாதிப்பாா் என்று வெளியுறவு அமைச்சகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஈரான் போா்க் கப்பல் மூழ்கடிப்பு துரதிருஷ்டவசமானது: வெளியுறவு அமைச்சா் எஸ்.ஜெய்சங்கா்
ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கா் தொலைபேசியில் பேச்சு
அமெரிக்காவின் கூடுதல் வரி விதிப்பை ஏற்க முடியாது -ஐரோப்பிய யூனியன் திட்டவட்டம்
மூன்று நாள்கள் பயணமாக அமெரிக்கா சென்றாா் ஜெய்சங்கா்: அமைச்சா்களுடன் முக்கிய சனை
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சுல்தான் பாடல் வெளியானது!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
போரால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அண்ணாமலைக்குத் தெரியவில்லை: திருமா! | VCK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...