தண்டவாளங்கள் அருகே குப்பை எரிப்பது குற்றம்: தெற்கு ரயில்வே எச்சரிக்கை

ரயில்வே தண்டவாளங்களுக்கு அருகே குப்பைகளை எரிப்பது தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும் என தெற்கு ரயில்வே எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சாா்பில் புதன்கிழமை வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு:
சமீபகாலமாக ரயில்வே தண்டவாளங்களுக்கு அருகே கொட்டப்படும் குப்பைகள் மற்றும் காய்ந்த செடி கொடிகளை எரிக்கும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. அத்தகைய செயல்கள் ரயில்வே பாதுகாப்பு மற்றும் செயல்பாடுகளுக்கு அச்சுறுத்தல்களாக உள்ளன.
குப்பைகளை எரிக்கும் போது எழும் வெப்பமும், புகையும் ரயில்களுக்கு மின்சாரம் வழங்கும் உயா் அழுத்த மின்கம்பிகளையும், நுட்பமான சிக்னல் அமைப்புகளையும் பாதிக்கும். இதனால், ரயில் சேவைகளும் பாதிக்கக் கூடும். ரயில் பயணிகளின் பாதுகாப்புக்கும் ஆபத்து ஏற்படும்.
எனவே பொதுமக்கள் ரயில் தண்டவாளங்களுக்கு அருகே காய்ந்த இலைகள், நெகிழி கழிவுகள் உள்ளிட்ட எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய குப்பையை குவிக்கவேண்டாம். அவற்றை எரிக்கவும் வேண்டாம். அத்தகைய செயல்பாடானது தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எர்ணாகுளம் - வேளாங்கண்ணி இடையே வாராந்திர சிறப்பு ரயில்
பாரசீக வளைகுடாவில் ரத்தம்தான் ஓடும்: டிரம்ப்புக்கு ஈரான் வெளிப்படையான எச்சரிக்கை
விரைவு ரயில்களின் வழித்தடம் மாற்றம்!
சுற்றுலா பயணிகளை மீன்பிடி படகில் ஏற்றிச்செல்லக்கூடாது: காவல்துறை எச்சரிக்கை
Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...