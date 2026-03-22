Dinamani
நாளை தேமுதிக மாவட்ட செயலர்கள் கூட்டம் ஆந்திரம்: கலப்பட பால் விவகாரம் - இறப்பு எண்ணிக்கை 16-ஆக உயர்வு!6 தொகுதிகள் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறோம்: மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் 8,931 நாள்கள் சாதனை! பிரதமர் மோடிக்கு ராஜ்நாத் சிங் வாழ்த்துபுதுச்சேரி அதிமுக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!எரிபொருள் தட்டுப்பாடு: பிரதமர் மோடி தலைமையில் அமைச்சர்கள் ஆலோசனை!ஹோர்முஸ் நீரிணை அருகே 1,600 கி.மீ. தாக்கி அழிக்கும் அணுசக்தி நீர்மூழ்கிக் கப்பல்! ஹவாய் வெள்ளப்பெருக்கு: 5,500-க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பாதிப்பு!திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறினார் வேல்முருகன்!
/
இந்தியா

காங்கிரஸும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் பாஜகவைக் கண்டு அஞ்சுகிறது : கேரள பாஜக

கேரளத்தில் காங்கிரஸும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் பாஜகவைக் கண்டு அஞ்சுகிறது என பாஜக மூத்த தலைவர் ஷாநவாஸ் ஹுசைன் தெரிவித்தது குறித்து...

News image

ஷாநவாஸ் ஹுசைன்

கோப்புப் படம்

Updated On :22 மார்ச் 2026, 10:43 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கேரளத்தில் காங்கிரஸும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் பாஜகவைக் கண்டு அஞ்சுகிறது என பாஜக மூத்த தலைவர் ஷாநவாஸ் ஹுசைன் தெரிவித்ததுள்ளார்.

முன்னதாக காங்கிரஸும், ராகுல் காந்தியும் பாஜகவின் 'பி டீம்’ என கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் விமர்சித்தார்.

இதுகுறித்து பாஜக மூத்த தலைவர் ஷாநவாஸ் ஹுசைன் கூறுகையில், “இத்தகைய அறிக்கைகள் அரசியல் வசதிக்காக வெளியிடப்படுகின்றன. எங்கள் கட்சியை 'பி டீம்’ என்று சொல்ல யாருக்கு தகுதி இருக்கிறது? இது காங்கிரஸின் திறனுக்கு அப்பாற்பட்டது.

உலகின் மிகப்பெரிய கட்சியாய பாஜக உள்ளது. மேலும், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் ஒரு பகுதியாக முழு பலத்துடன் போட்டியிடும். கேரளத்தில் இந்த முறை நாங்கள் ஒரு பெரிய மாற்றத்தைக் கொண்டு வருவோம்.

காங்கிரஸாக இருந்தாலும் சரி; கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளாக இருந்தாலும் சரி. இருவருமே பாஜகவைக் கண்டு அஞ்சுகிறார்கள். திருவனந்தபுரத்தில் நாங்கள் மேயர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதிலிருந்து தமிழகத்தில் காங்கிரஸ், திமுக மற்றும் கேரளத்தில் காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆகிய இரண்டும் பாஜகவால் அச்சுறுத்தப்படுவதாக உணரத் தொடங்கியுள்ளன” எனத் தெரிவித்ததார்.

Summary

Senior BJP leader Shahnawaz Hussain has said that the Congress and the Communists are afraid of the BJP in Kerala.

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு: பிரதமர் மோடி தலைமையில் அமைச்சர்கள் ஆலோசனை!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

காங்கிரஸும், ராகுல் காந்தியும் பாஜகவின் 'பி-டீம்' - கேரள முதல்வர்

காங்கிரஸும், ராகுல் காந்தியும் பாஜகவின் 'பி-டீம்' - கேரள முதல்வர்

கேரளம்: காங்கிரஸ் கைப்பற்றுமா? அல்லது பினராயி 3.0 சாத்தியமா?

கேரள தோ்தல்: சிபிஎம் வேட்பாளா்கள் அறிவிப்பு!தா்மடத்தில் முதல்வா் பினராயி போட்டி!

இந்த வாரம் கலாரசிகன் - 08-03-2026

வீடியோக்கள்

திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகிய த.வா.க! Velmurugan பேட்டி | DMK Alliance
வீடியோக்கள்

திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகிய த.வா.க! Velmurugan பேட்டி | DMK Alliance

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
திறக்கப்பட்ட கூட்டணிக் கதவுகள்...யாரும் வராததால் ? | TVK Vijay | TN Election 2026 | Alliance
வீடியோக்கள்

திறக்கப்பட்ட கூட்டணிக் கதவுகள்...யாரும் வராததால் ? | TVK Vijay | TN Election 2026 | Alliance

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Podcast | கூட்டணிக் கட்சிகளை அமைதியாக்கிய திமுக | News and views | Epi - 16

தினமணி வீடியோ செய்தி...

23 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

எடப்பாடியும் விஜய்யும் ஜெயலலிதா அல்ல: Sumanth Raman | TVK Vijay | MK Stalin | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

21 மார்ச் 2026