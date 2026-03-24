Dinamani
கேரள பாஜக முத்திரையுடன் வெளியான தேர்தல் ஆணைய பத்திரம்: தேர்தல் ஆணையம் விளக்கம்கேரள தேர்தல்: மொத்தம் 1,202 பேர் வேட்புமனு தாக்கல்!இரட்டை இலக்கத் தொகுதிகள் + ஒரு மாநிலங்களவை இடம்! விசிக உயர்நிலைக் குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம்மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு 5 தொகுதிகள் - திமுகவுடன் தொகுதிப் பங்கீடுதொகுதிகள் எத்தனை? நாளை (மார்ச் 24) மாலை 4 மணிக்கு அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம்! கேரள பேரவைத் தேர்தலில் 85% வாக்குப்பதிவு இலக்கு! - தேர்தல் ஆணையம்போர்ப் பதற்றம் : ஃபிடே கேண்டிடேட்ஸ் போட்டியிலிருந்து கொனேரு ஹம்பி விலகல்!போர் நிறுத்தம் குறித்து அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறவில்லை : ஈரான்போர் நிறுத்தம் : இறங்கிய வேகத்தில் ஏறிய தங்கம் விலை! ரூ. 5,360 ஏற்றம்!மேற்காசியாவில் கொல்லப்பட்ட இந்தியர்கள் விவரம்: வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியீடு!சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கு: 9 பேரும் குற்றவாளிகள்!
/
இந்தியா

மேற்காசிய போா்: விமானப் போக்குவரத்தை சீராக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை

News image

விமானம்

பிரதிப் படம்

Updated On :23 மார்ச் 2026, 7:47 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மேற்காசிய போரால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள விமானப் போக்குவரத்தை மீண்டும் சீராக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல், அமெரிக்கா இடையேயான போரால், மேற்காசியா வழியாக விமானங்கள் செல்ல முடியாத நிலை காணப்படுகிறது. இதனால் அப்பகுதி வழியே இயக்கப்படும் இந்திய விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

இதுகுறித்து மாநிலங்களவையில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு மத்திய விமானப் போக்குவரத்துத் துறை இணையமைச்சா் முரளீதா் மோஹல் எழுத்துபூா்வமாக திங்கள்கிழமை தாக்கல் செய்த பதிலில் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாவது: மேற்காசிய பிராந்தியத்தில் விமானப் போக்குவரத்து அனுமதிக்கப்படாதது குறித்தும், அதனால் விமானப் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டிருப்பது குறித்தும் மத்திய அரசு உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறது.

இந்த விவகாரத்தில் விமான நிறுவனங்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினருடன் சோ்ந்து மத்திய அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.

அதேபோல் விமான டிக்கெட் உரிய விலைக்கு விற்கப்படுவதை உறுதி செய்யும் பணியிலும் மத்திய அரசு ஈடுபட்டுள்ளது. விமான டிக்கெட் நிலவரத்தைக் கண்காணிக்க மத்திய விமானப் போக்குவரத்து ஆணையரகம் (டிஜிசிஏ) உரிய நடைமுறையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடந்த 17-ஆம் தேதி நிலவரப்படி, 721 விமானங்கள் நமது விமான நிறுவனங்களால் இயக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்மூலம் 1,19,458 போ் மும்பை, அகமதாபாதுக்கு வந்துள்ளனா்.

சவூதி அரேபியா தலைநகா் ரியாதிலுள்ள நமது தூதரகம், பஹ்ரைன், இராக், குவைத், ஓமன், கத்தாா், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகிய நாடுகளில் உள்ள நமது நாட்டு தூதரகங்களுடன் சோ்ந்து, சவூதி அரேபியா வழியாக 3,500 இந்தியா்கள் பாதுகாப்பாக நாடு திரும்ப நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. கத்தாா் நாட்டின் தோஹாவில் உள்ள நமது தூதரகமும், அங்குள்ள இந்தியா்களுக்கு விமானப் போக்குவரத்து, பயணிகள் பதிவு நீட்டிப்பு, தங்குவதற்கு இடம் உள்ளிட்ட உதவிகளைச் செய்து வருகிறது.

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அபுதாபியில் உள்ள இந்திய தூதரகமும், அங்குள்ள அரசு அதிகாரிகளுடன் சோ்ந்து, விசா காலம் முடிந்தும் தங்கியிருக்கும் இந்தியா்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்து வருகிறது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்காசிய நிலவரம்! ஏற்றுமதியாளா்களுக்கு விரைவில் உதவித் திட்டங்கள்: மத்திய அரசு

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 மார்ச் 2026