Dinamani
விற்பனை அணுகுமுறையில் வேட்பாளர் தேர்வு.. காங்கிரஸை யாரும் காப்பாற்ற முடியாது: ஜோதிமணி எம்.பி.விருப்பமான தொகுதிகள் கிடைத்துள்ளன: தொல்.திருமாவளவன் பாகிஸ்தானில் நிலநடுக்கம்: மக்கள் பீதி! காஞ்சிபுரம் உள்பட 4 மாவட்ட எஸ்.பி.க்கள் மாற்றம்! தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு!!வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க 6.48 லட்சம் பேர் விண்ணப்பம்! பெரம்பூரில் நாளை விஜய்யின் பிரசாரத்திற்கு அனுமதி மறுப்பு!சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: ஏப்.23 பொது விடுமுறை!
/
இந்தியா

அஸ்ஸாம் பேரவைத் தோ்தல்: மொத்த வேட்பாளா்களில் 8% போ் மட்டுமே பெண்கள்

அஸ்ஸாம் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் போட்டியிடும் 722 வேட்பாளா்களில் 59 போ் பெண்கள். மொத்த வேட்பாளா்களில் 8 சதவீதம் போ் மட்டுமே பெண்களாக உள்ளனா்.

News image
Updated On :27 மார்ச் 2026, 6:46 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

126 தொகுதிகளுக்கான அஸ்ஸாம் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் ஏப்.9-இல் நடைபெற்று வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4-இல் நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில், மாநில தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி அலுவலகம் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், ‘பேரவைத் தோ்தலில் மொத்தம் 722 வேட்பாளா்கள் போட்டியிடுகின்றனா். இவா்களில் 663 போ் ஆண்கள், 59 போ் பெண்கள். மூன்றாம் பாலினத்தவா் யாரும் இல்லை. தோ்தலில் 258 போ் சுயேச்சையாகப் போட்டியிடுகின்றனா்’ என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மாநிலத்தில் ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பாஜக 90 தொகுதிகளிலும், எதிா்க்கட்சி கூட்டணியில் காங்கிரஸ் 99 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுகின்றன. திரிணமூல் காங்கிரஸ் 22 தொகுதிகளிலும், ஆம் ஆத்மி 18 தொகுதிகளிலும் களம் காண்கின்றன. அனைத்து இந்திய ஃபாா்வா்ட் பிளாக் 2 தொகுதிகளிலும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 3 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுகின்றன.

தொடர்புடையது

சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் விழிப்புணா்வுக் கூட்டம்

சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் விழிப்புணா்வுக் கூட்டம்

தோ்தல்: பேருந்துகளில் ‘ஸ்டிக்கா்’ ஒட்டி விழிப்புணா்வு

தோ்தல்: பேருந்துகளில் ‘ஸ்டிக்கா்’ ஒட்டி விழிப்புணா்வு

தேனி மாவட்டத்தில் 4 தொகுதிகளிலும் திமுக வெற்றி பெறும் : ஓ.பன்னீா்செல்வம்

தேனி மாவட்டத்தில் 4 தொகுதிகளிலும் திமுக வெற்றி பெறும் : ஓ.பன்னீா்செல்வம்

வேட்பாளருடன் 4 போ் மட்டுமே மனு தாக்கலின்போது அனுமதி

வேட்பாளருடன் 4 போ் மட்டுமே மனு தாக்கலின்போது அனுமதி

வீடியோக்கள்

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
வீடியோக்கள்

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
நீளிரா டிரெய்லர்!
வீடியோக்கள்

நீளிரா டிரெய்லர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
'கர' படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியீடு!
வீடியோக்கள்

'கர' படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியீடு!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
களைகட்டும் கட்சி கொடிகள், துண்டு, தொப்பிகள் விற்பனை! தமிழகமெங்கும் அனுப்பப்படும் தேர்தல் பொருட்கள்!
வீடியோக்கள்

களைகட்டும் கட்சி கொடிகள், துண்டு, தொப்பிகள் விற்பனை! தமிழகமெங்கும் அனுப்பப்படும் தேர்தல் பொருட்கள்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு