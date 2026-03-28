மக்களுக்கு துரோகம் செய்யும் பாஜக: இந்திய கம்யூனிஸ்ட்

பாஜக மக்களுக்கு துரோகம் செய்கிறது என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி விமர்சித்தது குறித்து...

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசியப் பொதுச்செயலாளர் டி. ராஜா

Updated On :28 மார்ச் 2026, 7:02 am

பாரதிய ஜனதா கட்சி மக்களுக்கு துரோகம் செய்கிறது என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசியப் பொதுச்செயலாளர் டி. ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகம் உள்பட கேரளம், மேற்கு வங்கம், அஸ்ஸாம் ஆகிய மாநிலங்களிலும் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்திலும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த நிலையில், கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை, தொகுதிப் பங்கீடு, தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடு, வேட்புமனுத் தாக்கல், தேர்தல் பிரசாரம் என அரசியல் கட்சிகள் தீவிரமாக தங்கள் பணிகளை செய்துவருகின்றன.

இதுகுறித்து, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசியப் பொதுச்செயலாளர் டி. ராஜா கூறுகையில் "பல்வேறு மாநிலங்களில் நடைபெறவிருக்கும் தேர்தல்களில் எப்படியாவது வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதில் பாஜக மிகவும் தீவிரமாக உள்ளது.

பீகாருக்குப் பிறகு, மேற்கு வங்கத்தை 'ஜங்கிள் ராஜ்’ (காட்டாட்சி) ஆட்சியிலிருந்து விடுவிப்பதற்காக அங்கு தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதே தனது நோக்கமாக இருக்கும் என்று மோடியே அறிவித்துள்ளார்.

ஆனால், உத்தரப் பிரதேசத்தில் என்ன நடக்கிறது? மத்தியப் பிரதேசம் மற்றும் பாஜக ஆளும் மற்ற மாநிலங்களில் என்ன நடக்கிறது? பாஜக ஆட்சி எப்படி தவறான ஆட்சியாக மாறியுள்ளது? என்றெல்லாம் மக்கள் கவனித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். வங்காள மக்கள் போதுமான பக்குவம் உடையவர்கள்.

மேலும், நாடு முழுவதும் பாஜக எப்படி மக்களுக்குத் துரோகம் செய்கிறது என்பதை அவர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ” எனத் தெரிவித்தார்.

Summary

The National General Secretary of the Communist Party of India, D. Raja, has said that the Bharatiya Janata Party is betraying the people.

போராட்ட ஒடுக்குமுறையில் பங்கு; நேபாளத்தின் முன்னாள் பிரதமர் கைது!

போராட்ட ஒடுக்குமுறையில் பங்கு; நேபாளத்தின் முன்னாள் பிரதமர் கைது!

பாஜகவை வீழ்த்துவதுதான் முதல் முன்னுரிமை: இந்திய கம்யூனிஸ்ட்

பாஜகவை வீழ்த்துவதுதான் முதல் முன்னுரிமை: இந்திய கம்யூனிஸ்ட்

6 தொகுதிகள் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறோம்: மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட்

6 தொகுதிகள் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறோம்: மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட்

தொகுதிப் பங்கீடு: திமுக - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ. 3-ம் சுற்றுப் பேச்சுவார்த்தை!

தொகுதிப் பங்கீடு: திமுக - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ. 3-ம் சுற்றுப் பேச்சுவார்த்தை!

பிகாா் மக்களுக்கு நிதீஷ் குமாா் நம்பிக்கைத் துரோகம்: காங்கிரஸ், ஆா்ஜேடி குற்றச்சாட்டு

பிகாா் மக்களுக்கு நிதீஷ் குமாா் நம்பிக்கைத் துரோகம்: காங்கிரஸ், ஆா்ஜேடி குற்றச்சாட்டு

