இணையவழி வா்த்தகப் பரிமாற்றங்களுக்கான சுங்க வரி விலக்கு நீட்டிப்பு: இந்தியா எதிா்ப்பு
இணையவழி வா்த்தகப் பரிமாற்றங்களுக்கான சுங்க வரி விலக்கு நீட்டிப்பு: இந்தியா எதிா்ப்பு
கேமரூன் நாட்டில் நடைபெற்று வரும் உலக வா்த்தக அமைப்பின் 14-ஆவது அமைச்சா்கள் மாநாட்டில், இணையவழி வா்த்தகப் பரிமாற்றங்களுக்கான சுங்க வரி விலக்கை நீட்டிப்பது தொடா்பாக இந்தியா மற்றும் வளா்ந்த நாடுகளுக்கு இடையே கடும் கருத்து வேறுபாடு நிலவி வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மின்னணு முறையில் பரிமாறப்படும் மென்பொருள்கள், மின்னணு புத்தகங்கள் மற்றும் தரவுகள் மீதான சுங்க வரி விலக்கை நிரந்தரமாக்க வேண்டும் என்று அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன.
இருப்பினும், இந்த வரி விலக்கு நீட்டிப்பால் தங்களுக்குப் பெரும் வருவாய் இழப்பு ஏற்படுவதாகவும், உள்நாட்டுக் கொள்கைகளை வகுப்பதில் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படுவதாகவும் கூறி இந்தியா உள்ளிட்ட வளரும் நாடுகள் இதற்கு முட்டுக்கட்டை போட்டுள்ளன.
இதன் காரணமாக, 2 முதல் 4 ஆண்டுகள் வரை தற்காலிகமாக இந்த வரி விலக்கை நீட்டிக்கும் வகையில் ஒரு சமரச முடிவு எட்டப்பட வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிகிறது.
