Dinamani
தமிழ்நாட்டில் அனைத்து தொகுதிகளிலும் பாஜக பின்னடைவு! தவெக தலைவர் விஜய் அவசர ஆலோசனை! தவெக தலைவர் விஜய் வீட்டுக்கு த்ரிஷா வருகை!6-வது சுற்று முடிவிலும் மு.க. ஸ்டாலின் பின்னடைவு! தவெக முன்னிலை!!புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி! கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பின்னடைவு!காரைக்குடியில் சீமான் தொடர்ந்து பின்னடைவு! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை, அவிநாசி தொகுதியில் எல்.முருகன் பின்னடைவு ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் செல்வப்பெருந்தகை பின்னடைவு திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூரில் விஜய் முன்னிலை
/
இந்தியா

ஜோர்ஹட் தொகுதியில் கௌரவ் கோகோயை பின்னுக்குத் தள்ளிய பாஜக!

ஜோர்ஹட் தொகுதியில் பாஜகவின் ஹிதேந்திரநாத் கோஸ்வாமி முன்னிலை..

News image

கௌரவ் கோகோய் - dps

Updated On :4 மே 2026, 2:10 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஜோர்ஹட் தொகுதியில் அஸ்ஸாம் காங்கிரஸ் தலைவர் கௌரவ் கோகோய், தனது போடியாளரான பாஜகவின் ஹிதேந்திரநாத் கோஸ்வாமியை விட 19,626 வாக்குகள் பின்தங்கியுள்ளதாகத் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

ஜோர்ஹட் மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினரான கௌரவ் கோகோய் 43,882 வாக்குகளைப் பெற்றார். அதேவேளையில், அவருக்குப் போட்டியாகக் களமிறங்கிய ஹிதேந்திர கோஸ்வாமி 13 சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கையின் முடிவில் 63,508 வாக்குகளைப் பெற்று முன்னிலையில் உள்ளார். இன்னும் ஒரு சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை மட்டுமே எஞ்சியுள்ளது.

சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் கௌரவ் கோகோய் தனது முதல் தேர்தல் களத்தைச் சந்திக்கிறார். மறுபுறம், ஐந்து முறை சட்டப்பேரவை உறுப்பினராகப் பதவி வகித்தவரும், இத்தொகுதியை அஸ்ஸாம் கன பரிஷத் தலைவராக மூன்று முறையும், பாஜக சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக இரண்டு முறையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய கோஸ்வாமி, மூன்றாவது தொடர் பதவியை எதிர்நோக்கியுள்ளார்.

மக்களவையின் துணைத் தலைவராகப் பதவி வகிக்கும் கௌரவ் கோகோய், 2024-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில், ஜோர்ஹட் மக்களவைத் தொகுதியில் பாஜகவின் டோபன் குமார் கோகோயை 1,44,393 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றிருந்தார்.

அஸ்ஸாமில் உள்ள மொத்தம் 126 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கும் ஒரே கட்டமாக, ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.

Summary

Assam Congress chief Gaurav Gogoi was trailing behind his nearest rival Hitendranath Goswami of the BJP by 19,619 votes in Jorhat assembly constituency, the Election Commission said.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

அஸ்ஸாமில் பின்தங்கிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள்!

அஸ்ஸாமில் பின்தங்கிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள்!

அச்சமற்ற புதிய அஸ்ஸாம் உருவாகும்: வாக்களித்தார் கௌரவ் கோகோய்!

அச்சமற்ற புதிய அஸ்ஸாம் உருவாகும்: வாக்களித்தார் கௌரவ் கோகோய்!

அஸ்ஸாம் முதல்வருக்கு மாஃபியாவுடன் தொடர்பு: கௌரவ் கோகோய் குற்றச்சாட்டு!

அஸ்ஸாம் முதல்வருக்கு மாஃபியாவுடன் தொடர்பு: கௌரவ் கோகோய் குற்றச்சாட்டு!

கௌரவ் கோகோயின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 7.57 கோடியாக உயர்வு!

கௌரவ் கோகோயின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 7.57 கோடியாக உயர்வு!

வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 நிமிடங்கள் முன்பு
சிங் கீதம் டீசர்!
வீடியோக்கள்

சிங் கீதம் டீசர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
வீடியோக்கள்

அம்மா அம்மாதான் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
வீடியோக்கள்

தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

18 மணி நேரங்கள் முன்பு