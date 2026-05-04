Dinamani
தமிழ்நாட்டில் அனைத்து தொகுதிகளிலும் பாஜக பின்னடைவு! தவெக தலைவர் விஜய் அவசர ஆலோசனை! தவெக தலைவர் விஜய் வீட்டுக்கு த்ரிஷா வருகை!6-வது சுற்று முடிவிலும் மு.க. ஸ்டாலின் பின்னடைவு! தவெக முன்னிலை!!புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி! கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பின்னடைவு!காரைக்குடியில் சீமான் தொடர்ந்து பின்னடைவு! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை, அவிநாசி தொகுதியில் எல்.முருகன் பின்னடைவு ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் செல்வப்பெருந்தகை பின்னடைவு திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூரில் விஜய் முன்னிலை
மமதா, பினராயி முன்னிலை! ஸ்டாலின் தொடர்ந்து பின்னடைவு!

மமதா பானர்ஜி, பினராயி விஜயன் முன்னிலை பெற்றது பற்றி...

தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின், மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி, கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் - கோப்புப்படம்

Updated On :4 மே 2026, 1:50 pm IST

மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜியும், கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயனும் முன்னிலையில் உள்ளனர். ஆனால், தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தொடர்ந்து பின்னடைவில் உள்ளார்.

தமிழ்நாடு, கேரளம், மேற்கு வங்கம், அஸ்ஸாம் மற்றும் புதுவை சட்டப்பேரவைகளுக்கு நடைபெற்ற தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.

அஸ்ஸாம் மற்றும் புதுவையில் மீண்டும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கவுள்ளது. தமிழ்நாடு, கேரளம் மற்றும் மேற்கு வங்கத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் நிலையில் இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் தவெகவும், கேரளத்தில் காங்கிரஸும், மேற்கு வங்கத்தில் பாஜகவும் ஆட்சி அமைக்கத் தேவையான இடங்களில் முன்னிலை பெற்றுள்ளன.

இன்று காலை முதல் தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின், மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி மற்றும் கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் உள்ளிட்டோர் பின்னடைவை சந்தித்து வந்தனர்.

இந்த நிலையில், 11-வது சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவில் கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் 7,111 வாக்குகள் முன்னிலை பெற்றுள்ளார்.

மேற்கு வங்கத்தில் 9 வது சுற்று முடிவில் மமதா பானர்ஜி 38,328 வாக்குகள் முன்னிலை பெற்றுள்ளார்.

கொளத்தூரில் 10 சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் 8,406 வாக்குகள் பின்னடைவில் இருக்கிறார்.

Mamata, Pinarayi Lead! Stalin Continues to Trail!

மேற்கு வங்கம்: பாஜக - 177, திரிணமூல் - 107; பவானிபூரில் மமதா மீண்டும் முன்னிலை!

பவானிபூரில் மமதா பின்னடைவு! இரு தொகுதிகளிலும் சுவேந்து அதிகாரி முன்னிலை!

பாஜக சொல்வதை அதிகாரிகள் செய்கிறார்கள்! என் கட்சியினர் மீது சிஆர்பிஎஃப் தாக்குதல்! மமதா

மேற்கு வங்கத்தில் ஊடுருவல்காரர்களை வரவேற்கிறார் மமதா: அஸ்ஸாம் முதல்வர்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

10 நிமிடங்கள் முன்பு
சிங் கீதம் டீசர்!
சிங் கீதம் டீசர்!

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK

18 மணி நேரங்கள் முன்பு