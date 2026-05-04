மமதா, பினராயி முன்னிலை! ஸ்டாலின் தொடர்ந்து பின்னடைவு!

மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜியும், கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயனும் முன்னிலையில் உள்ளனர். ஆனால், தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தொடர்ந்து பின்னடைவில் உள்ளார்.
தமிழ்நாடு, கேரளம், மேற்கு வங்கம், அஸ்ஸாம் மற்றும் புதுவை சட்டப்பேரவைகளுக்கு நடைபெற்ற தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.
அஸ்ஸாம் மற்றும் புதுவையில் மீண்டும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கவுள்ளது. தமிழ்நாடு, கேரளம் மற்றும் மேற்கு வங்கத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் நிலையில் இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் தவெகவும், கேரளத்தில் காங்கிரஸும், மேற்கு வங்கத்தில் பாஜகவும் ஆட்சி அமைக்கத் தேவையான இடங்களில் முன்னிலை பெற்றுள்ளன.
இன்று காலை முதல் தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின், மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி மற்றும் கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் உள்ளிட்டோர் பின்னடைவை சந்தித்து வந்தனர்.
இந்த நிலையில், 11-வது சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவில் கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் 7,111 வாக்குகள் முன்னிலை பெற்றுள்ளார்.
மேற்கு வங்கத்தில் 9 வது சுற்று முடிவில் மமதா பானர்ஜி 38,328 வாக்குகள் முன்னிலை பெற்றுள்ளார்.
கொளத்தூரில் 10 சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் 8,406 வாக்குகள் பின்னடைவில் இருக்கிறார்.
Mamata, Pinarayi Lead! Stalin Continues to Trail!
