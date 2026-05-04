எம்ஜிஆரின் சாதனையை முறியடித்த விஜய்!தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ராகுல் காந்தி தொலைபேசியில் வாழ்த்து! சிவகாசியில் ராஜேந்திர பாலாஜி தோல்வி! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி! பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் விஜய் வெற்றி!கொளத்தூர் தொகுதியில் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வி எடப்பாடி தொகுதியில் பழனிசாமி வெற்றி சீமான் டெபாசிட் இழந்தார்! காரைக்குடியில் தவெக பிரபு வெற்றி! கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி வெற்றி பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தோல்வி! திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் கே.என். நேரு வெற்றி! புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி!
மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக ஆட்சி! 200+ இடங்களில் முன்னிலை!

மேற்கு வங்க தேர்தல் முடிவுகள் பற்றி...

Updated On :4 மே 2026, 6:10 pm IST

மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக 200க்கும் அதிகமான இடங்களில் முன்னிலை பெற்று வருகிறது.

மேற்கு வங்கத்தில் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி வரும் நிலையில்,

இன்று மாலை 6 மணி நிலவரப்படி பாஜக 204 இடங்களில் முன்னிலை பெற்று வருகிறது. இவற்றில் 33 தொகுதிகளில் வெற்றி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திரிணமூல் காங்கிரஸ் 10 தொகுதிகளில் வெற்றி மற்றும் 73 தொகுதிகளில் முன்னிலையில் இருந்து வருகிறது.

காங்கிரஸ் 2 இடங்களிலும் கம்யூனிஸ்ட் கூட்டணி 2 தொகுதிகளிலும் முன்னிலையில் உள்ளன.

கடந்த தேர்தலில் 77 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற பாஜக, இந்த முறை 200க்கும் அதிகமான தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று மேற்கு வங்கத்தில் முதல்முறையாக ஆட்சியமைக்கிறது.

பவானிபூர் தொகுதியில் போட்டியிடும் மமதா பானர்ஜி முதலில் பின்னடைவைச் சந்தித்து வரும் நிலையில் தற்போது 5,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் உள்ளார். திரிணமூல் காங்கிரஸ் தொடர்ந்து 4 ஆவது முறையாக ஆட்சியமைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் மமதாவுக்கும் கட்சிக்கும் பெரும் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது.

West Bengal Election Results 2026: BJP Crosses 200 Seats In Bengal

மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக தொண்டர்கள் உற்சாக கொண்டாட்டம்

மேற்கு வங்கத்தில் வரலாறு படைக்கும் பாஜக! முதல்முறையாக ஆட்சியமைக்கிறது!

தமிழகம், மேற்கு வங்கத்தில் ஆட்சி அமைப்போம்! பாஜக மூத்த தலைவர்

பத்திரிகையாளர்களுக்கு மாதம் ரூ.5,000 உதவித்தொகை: மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக வாக்குறுதி!

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

சிங் கீதம் டீசர்!
சிங் கீதம் டீசர்!

