மே 9-ல் மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக அரசு பதவியேற்பு! பிரதமர் மோடி, அமித் ஷா பங்கேற்பு!

மேற்கு வங்கத்தில் வரும் மே 9 ஆம் தேதி பாஜக அரசு பொறுப்பேற்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி 207 தொகுதிகளைக் கைப்பற்றியுள்ளது. மேலும், திரிணமூல் காங்கிரஸ் 80, காங்கிரஸ் 2 மற்றும் பிற கட்சிகள் 4 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
இந்த நிலையில், மேற்கு வங்கத்தில் வரும் மே 9 ஆம் தேதி பாஜக தலைமையிலான புதிய அரசு பதவியேற்பதாகவும்; இந்த விழாவில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்பதாகவும் பாஜக மாநில தலைவர் சாமிக் பட்டாச்சார்யா இன்று (மே 7) தெரிவித்துள்ளார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, மேற்கு வங்கத்தின் தற்போதைய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சுவேந்து அதிகாரி முதல்வராகப் பதவியேற்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், புதிய பாஜக அமைச்சரவை குறித்து எந்தவொரு தகவலும் வெளியாகவில்லை.
முன்னதாக, தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதைத் தொடர்ந்து மேற்கு வங்கத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சியின் அலுவலகங்களை பாஜகவினர் சூறையாடி வன்முறையில் ஈடுபட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
BJP government will assume office in West Bengal on May 9th.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
மேற்கு வங்கத்தில் தாமரை மலர்ந்தது! தலைவணங்குகிறேன்! பிரதமர் மோடி
மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக தொண்டர்கள் உற்சாக கொண்டாட்டம்
மேற்கு வங்கத்தில் வரலாறு படைக்கும் பாஜக! முதல்முறையாக ஆட்சியமைக்கிறது!
பத்திரிகையாளர்களுக்கு மாதம் ரூ.5,000 உதவித்தொகை: மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக வாக்குறுதி!
வீடியோக்கள்
Podcast | தவெகவின் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் என்ன தேவை? | News and Views | Epi - 31 |
தினமணி செய்திச் சேவை
இண்டியா கூட்டணியில் தவெக சேர்ந்தால்...: கனிமொழி சோமு Exclusive
தினமணி செய்திச் சேவை
பிளே ஆஃப் சுற்று: சிஎஸ்கே என்ன செய்ய வேண்டும்? | Chennai Super Kings |
தினமணி செய்திச் சேவை
"நன்றிகெட்ட Congress கட்சி”: விளாசிய DMK ஆர்.எஸ்.பாரதி
தினமணி செய்திச் சேவை