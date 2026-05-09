Dinamani
தமிழக முதல்வராக விஜய் ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைப்பு!ஆளுநருடனான சந்திப்பு முடிந்தது: ஆளுநர் மாளிகையிலிருந்து வெளியேறிய விஜய்! தமிழகமெங்கிலும் தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகம் - பட்டாசுகள் வெடித்து கொண்டாட்டம்தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? திருமாவளவன் விளக்கம்!தமிழக ஆளுநரின் கேரள பயணம் ரத்து!தமிழ்நாட்டில் புதிய அரசுக்கு வாழ்த்துகள்: மு.க. ஸ்டாலின்தவெகவின் பலம் 120-ஆக உயர்வு!ஆதரவு அளித்த விசிகவுக்கு நன்றி தெரிவித்த ஆதவ் அர்ஜுனா!ஆட்சியமைக்கும் கட்சிக்கு வாழ்த்துகள்! இபிஎஸ்
/
இந்தியா

கேரளத்தில் முதல்வர் பதவிக்கு கடும் போட்டி? கார்கே - ராகுலிடம் இறுதி முடிவெடுக்கும் அதிகாரம்: காங்கிரஸ்

கார்கே - ராகுல் கையில் கேரள முதல்வரைத் தேர்ந்தெடுக்கும் அதிகாரம்...

News image

ராகுல் - கார்கே - ANI

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புது தில்லி : கேரள முதல்வர் நாற்காலி யாருக்கு? என்பதில் ஏற்பட்ட குழப்பத்துக்கு விடை காண தில்லியில் இன்று(மே 9) காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன் கார்கே இல்லத்தில் கேரளத்தில் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற அனைத்து எம்எல்ஏக்கள் சந்திப்பு நடைபெற்றது.

140 தொகுதிகளைக் கொண்ட கேரளத்தில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி 102 இடங்களில் வெற்றி பெற்று, ஆட்சியைக் கைப்பற்றியது. காங்கிரஸ் மட்டும் 63 இடங்களில் வென்றது.

கேரளத்தின் அடுத்த முதல்வராக கேரள காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும் பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவருமான வி.டி.சதீசனை தோ்வு செய்ய வேண்டும் என்பதே கட்சித் தொண்டா்களின் விருப்பமாக உள்ளது. ஆனால், கட்சி எம்எல்ஏக்களின் பெரும்பான்மை ஆதரவு கட்சியின் பொதுச் செயலா் கே.சி.வேணுகோபாலுக்கு உள்ளது என்று கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

இதையடுத்து, முதல்வரை இறுதி செய்வதற்கு முன்பாக, வி.டி.சதீசன், ரமேஷ் சென்னிதலா, கே.சி.வேணுகோபால் ஆகிய மூவரையும் காா்கே இன்று(மே 9) அழைத்து தனித்தனியாகப் பேசினார் என்று தகவலறிந்த காங்கிரஸ் தலைவர்கள் தெரிவித்தனா்.

தில்லியில் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் ஆலோசனை கூட்டம் முடிந்த நிலையில், தில்லியில் கார்கேவுடனான இன்றைய சந்திப்பில் கேரள முதல்வர் தேர்வில் சுமுக முடிவு எட்டப்பட்டிருப்பதாகவும், இவ்விவகாரத்தில் இறுதி முடிவெடுக்கும் அதிகாரத்தைக் கட்சி மேலிடம் எடுக்க கேரளத்தில் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற அனைத்து எம்எல்ஏக்களும் ஒருமனதாக ஆதரவளித்து தீர்மானத்தில் கையொப்பமிட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

Summary

Who will be the Chief Minister of Kerala? Kharge and Rahul will consult and announce the final decision: Congress.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

பினராயி விஜயன் ராஜிநாமா!

பினராயி விஜயன் ராஜிநாமா!

கேரளத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சி! மக்களுக்கு ராகுல் நன்றி!

கேரளத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சி! மக்களுக்கு ராகுல் நன்றி!

கேரளத்தில் ஆட்சியைக் கைப்பற்றும் காங்கிரஸ்!

கேரளத்தில் ஆட்சியைக் கைப்பற்றும் காங்கிரஸ்!

கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பின்னடைவு!

கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பின்னடைவு!

விடியோக்கள்

தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? விளக்கிய திருமாவளவன்! | TVK | VCK | Thiruma | Vijay
வீடியோக்கள்

தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? விளக்கிய திருமாவளவன்! | TVK | VCK | Thiruma | Vijay

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
”முதல்வர் ஆவதற்கு முன்பே மோசடி!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TVK
வீடியோக்கள்

”முதல்வர் ஆவதற்கு முன்பே மோசடி!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிளே ஆஃப் சுற்றை நெருங்கும் சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | LSG |
வீடியோக்கள்

பிளே ஆஃப் சுற்றை நெருங்கும் சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | LSG |

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மே 2026, 7:24 pm IST
பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
வீடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மே 2026, 8:27 pm IST