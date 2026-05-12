உலகின் எந்த சக்தியாலும் இந்தியாவை தலைவணங்க வைக்கவோ அல்லது நெருக்கடி தந்து பணிய வைக்கவோ முடியாது என்று பிரதமா் நரேந்திர மோடி உறுதிபடத் தெரிவித்தாா்.
குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள உலகப் புகழ்பெற்ற சோம்நாத் கோயில் கடந்த 1951-ஆம் ஆண்டு மே 11-ஆம் தேதி புனரமைக்கப்பட்டு மீண்டும் வழிபாட்டுக்கு நாட்டின் முதல் குடியரசுத் தலைவரான ராஜேந்திர பிரசாதால் திறக்கப்பட்டு 75 ஆண்டுகள் ஆகிறது. இது சோம்நாத் அம்ருத் மகோத்ஸவமாக கொண்டாடப்படுகிறது.
இதையொட்டி சோம்நாத் கோயிலுக்கு பிரதமா் மோடி திங்கள்கிழமை வந்தாா். கோயிலில் அவா் மகா பூஜை நடத்தியதுடன், ஜல அபிஷேகம் செய்து, பிராா்த்தனை செய்தாா்.
பின்னா், சோம்நாத் கோயில் பகுதியில் விமானப் படை விமானங்கள் நிகழ்த்திய கண்கவரும் சாகச நிகழ்ச்சியை கண்டுகளித்தாா்.
முன்னதாக, ஹெலிகாப்டா் இறங்குதளத்தில் தொடங்கி, சோம்நாத் கோயில் வரை பிரதமா் மோடி சுமாா் 1.5 கிலோ மீட்டா் தொலைவுக்கு வாகனத்தில் ஊா்வலமாக வந்தாா். அப்போது சாலையின் இருபுறமும் திரண்டிருந்த மக்கள், அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனா். அதேபோல் மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து வந்திருந்த நடனக் கலைஞா்கள் பாரம்பரிய நடனமாடி பிரதமரை வரவேற்றனா்.
இதையடுத்து, சத்பாவனா மைதானத்தில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு பிரதமா் மோடி பேசியதாவது: 1947-ஆம் ஆண்டில் நமது நாடு சுதந்திரம் அடைந்ததையடுத்து 1951-ஆம் ஆண்டில் சோம்நாத் கோயில் புனரமைக்கப்பட்டு பக்தா்களுக்காக திறக்கப்பட்டது. சோம்நாத் கோயிலின் அம்ருத் மகோத்ஸவ நிகழ்ச்சியானது கடந்த காலத்தை நினைவுகூரும் நிகழ்ச்சி மட்டுமல்ல. இது, அடுத்த ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு இந்தியாவுக்கான உத்வேகத் திருவிழா ஆகும்.
வாஜ்பாய்க்கு மோடி புகழாரம்: மே மாதம் 11-ஆம் தேதியன்று சோம்நாத் கோயில் மட்டும் சீரமைக்கப்பட்டு திறக்கப்படவில்லை. அதேநாளில்தான் 1998-ஆம் ஆண்டில் அப்போதைய பிரதமா் அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் தலைமையிலான பாஜக அரசால் இந்தியா அணுகுண்டு சோதனை நடத்தியது. இந்தச் சோதனைமூலம் நமது நாட்டின் திறன்களையும், ஆற்றல்களையும் ஒட்டுமொத்த உலகுக்கும் விஞ்ஞானிகள் வெளிகாட்டினா். இந்தியா நடத்திய அணுகுண்டு சோதனை, உலகம் முழுவதும் பெரும் அதிா்வலையை ஏற்படுத்தியது. பல நாடுகள் ஆத்திரத்தை வெளிப்படுத்தின.
இதையடுத்து பொருளாதார நெருக்கடியாலும், பொருளாதார தடையாலும் இந்தியாவை தனிமைப்படுத்த உலகின் சக்திவாய்ந்த நாடுகள் முயற்சித்தன. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், வேறு எந்த நாடாக இருந்தாலும் பணிந்திருக்கும். உலகின் சக்திவாய்ந்த நாடுகளால் இதுபோல பிரம்மாண்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்போது, அதிலிருந்து தப்பிக்க வழி கண்டுபிடிப்பது மிகவும் கடினமாகும். ஆனால், இந்தியா உறுதியாக நின்றது. ஏனெனில் இந்தியா மற்ற நாடுகளைப் போல அல்லாமல் வித்தியாசமாக கட்டமைக்கப்பட்ட நாடாகும்.
இதன்பிறகும், சா்வதேச நாடுகளின் அழுத்தங்களைப் பொருட்படுத்தாமல், 1998 மே 13-ஆம் தேதி இந்தியா மேலும் இருமுறை அணுகுண்டு சோதனைகளை நடத்தியது. இதன்மூலம் இந்தியா உண்மையில் எத்தகைய அரசியல் வல்லமை கொண்ட நாடு என்பது உலகுக்கு உணா்த்தப்பட்டது. அந்த நேரத்தில் உலக நாடுகளிடம் இருந்து இந்தியாவுக்கு கடும் அழுத்தம் தரப்பட்டது. அப்போது ஆட்சியிலிருந்த வாஜ்பாய் தலைமையிலான பாஜக அரசு, நாடுதான் எங்களுக்கு முதன்மையானது என நிரூபித்தது. உலகின் எந்த சக்தியாலும் இந்தியாவை தலைவணங்க வைக்கவோ அல்லது நெருக்கடி தந்து பணிய வைக்கவோ முடியாது.
நேரு மீது மோடி குற்றச்சாட்டு: சோம்நாத் கோயிலை அழிக்க ஆக்கிரமிப்பாளா்கள் முயன்றனா். திரும்பத் திரும்ப அவா்கள் இடித்தனா். ஆனால் கோயிலும் திரும்பத் திரும்ப கட்டப்பட்டது. நாட்டின் முதல் மத்திய உள்துறை அமைச்சரான சா்தாா் வல்லபபாய் படேலும், முதல் குடியரசுத் தலைவரான ராஜேந்திர பிரசாத்தும் சோம்நாத் கோயிலைப் புனரமைக்க அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தனா். ஆனால், அதற்கு அப்போதைய பிரதமா் ஜவாஹா்லால் நேரு எதிா்ப்புத் தெரிவித்தாா்.
குஜராத் மாநிலம் சோம்நாத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பேசிய பிரதமா் மோடி
நாட்டிலுள்ள சில சக்திகள், நாட்டின் சுய மரியாதையைவிட, குறிப்பிட்ட ஒரு தரப்பினரை திருப்திப்படுத்தும் அரசியலுக்கு தொடா்ந்து முக்கியத்துவம் தருகின்றன. உத்தர பிரதேச மாநிலம், அயோத்தியில் ராமா் கோயில் கட்டப்பட்டபோதும், இதே மனநிலையைத்தான் அந்த சக்திகள் வெளிப்படுத்தின. அத்தகைய சக்திகளிடம் நாம் விழிப்போடு இருக்க வேண்டும் என்றாா்.
நினைவு தபால் தலை வெளியீடு: கூட்டத்தில் சோம்நாத் கோயில் சீரமைக்கப்பட்டு 75 ஆண்டுகள் ஆவதைக் குறிக்கும் வகையில் நினைவு தபால் தலையை பிரதமா் மோடி வெளியிட்டாா்.
