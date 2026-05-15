இந்தியா

தில்லியில் 14 மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர்கள் நியமனம்!

தில்லியில் 14 மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டிகளுக்கு தலைவர்களைக் காங்கிரஸ் கட்சி நியமித்தது.

Updated On :13 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தேசியத் தலைநகரில் கட்சியின் அமைப்பு ரீதியான கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் முன்னெடுக்கப்படும் சங்கதன் ஸ்ரீஜன் அபியான் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக தில்லியில் 14 மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டிகளுக்கு புதிய தலைவர்களைக் காங்கிரஸ் கட்சி நியமித்தது.

காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவால் உடனடியாக அமலுக்கு வரும் வகையில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட இந்த நியமனங்கள், அகில இந்தியக் காங்கிரஸ் கமிட்டியின் பொதுச்செயலாளர் கே.சி. வேணுகோபால் வெளியிட்ட அறிக்கையில் அறிவிக்கப்பட்டன.

கட்சியின் தகவலின்படி, அகில இந்தியக் காங்கிரஸ் கமிட்டியின் பார்வையாளர்கள் நடத்திய விரிவான மாவட்ட அளவிலான ஆய்வுகளுக்குப் பின்னரே இந்த நியமனங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. விரிவான அறிக்கைகளைச் சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்னதாக, கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொடர்புடைய தரப்பினருடன் கலந்துரையாடினர்.

இந்தச் செயல்முறையின் ஒரு பகுதியாக, பார்வையாளர்கள் மூத்த தலைவர்களுடன் தனித்தனியாகவும் கலந்துரையாடல்களை மேற்கொண்டதாக அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.

நியமிக்கப்பட்டவர்களில் ஆதர்ஷ் நகருக்கு சித்தார்த் ராவ், சாந்தினி சௌக்கிற்கு முகமது உஸ்மான், கராவல் நகருக்கு மங்கேஷ் தியாகி, பாபர்பூருக்கு ராஜ்குமார் ஜெயின் மற்றும் பட்பர்கஞ்சிற்கு விஜேந்தர் சௌத்ரி ஆகியோர் அடங்குவர்.

மேலும், கிருஷ்ணா நகருக்கு சுமித் சர்மா, கரோல் பாக்கிற்கு மகேந்தர் பாஸ்கர், புதுதில்லிக்கு மொகிந்தர் மங்களா, ரோகிணிக்கு இந்திரஜித் சிங், கிராரிக்கு வருண் தாகா ஆகியோரையும் கட்சி நியமித்துள்ளது.

திலக் நகர் மாவட்டத் தலைவராக அமன்தீப் சிங் சுதான், நஜாஃப்கருக்கு ராஜேஷ் யாதவ், மெஹ்ராலிக்கு வீரேந்தர் சர்மா மற்றும் பதர்பூருக்கு ஹர்ஷ் சௌத்ரி ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டனர்.

The Congress on Friday appointed presidents for 14 District Congress Committees (DCCs) in Delhi as part of its Sangathan Srijan Abhiyan aimed at strengthening the party's organisational structure in the national capital.

தில்லியில் அரசு ஊழியர்கள் வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்ய உத்தரவு: முதல்வர்

ஆளுநரை கண்டித்து காங்கிரஸ் நாளை ஆர்ப்பாட்டம்!

தில்லியில் ஏசி வெடித்து தீ விபத்து! நிவாரணம் அறிவித்த பிரதமர்

வெப்பஅலை மேலாண்மைக்காக நோடல் அதிகாரிகள் நியமனம்

மதுரை மாநகராட்சியில் ரூ. 400 கோடிக்கும் மேல் ஊழல்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேட்டி
Ravindran Duraisamy Interview | அதிமுக இனி ..? | ADMK | EPS | C. V. Shanmugam | S. P. Velumani
வார ராசிபலன்! | May 17 முதல் 23 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech
