Dinamani
நாடு முழுவதும் 736 அணைகள் ரூ. 10,211 கோடி செலவில் சீரமைப்புவெள்ளி இறக்குமதிக்கு மத்திய அரசு கடும் கட்டுப்பாடு3-ஆவது, 4-ஆவது குழந்தை பெற்றால் ஊக்கத் தொகை: ஆந்திர முதல்வா் அதிமுகவுக்கு அமைச்சா் பதவி வழங்குவது ஜனநாயக நெறிமுறைகளுக்கு எதிரானது: ரவிக்குமாா் எம்.பி.பயங்கரவாதத்தை தூண்டினால் புவியில் ஓா் அங்கமாக பாகிஸ்தான் இருக்காது! ராணுவ தலைமைத் தளபதிநாடாளுமன்ற நிலைக் குழுக்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம்: 53% உறுப்பினா்கள் மட்டுமே பங்கேற்பு
/
இந்தியா

ராஜ்தானி விரைவு ரயிலில் தீ விபத்து!

ராஜ்தானி விரைவு ரயிலில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது குறித்து...

News image

தீப்பிடித்த ரயில்பெட்டி - ANI

Updated On :32 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ராஜ்தானி விரைவு (12431) ரயில் பெட்டியில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது.

மத்தியப் பிரதேசத்தின் ரத்லாம் மாவட்டத்தில் சென்று கொண்டிருந்தபோது, திருவனந்தபுரம் - ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீன் ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸின் குளிரூட்டப்பட்ட பெட்டியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதாகவும் நல்வாய்ப்பாக எந்த உயிரிழப்பும் ஏற்படவில்லை என்றும் ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இதுகுறித்து ரயில்வே கோட்டத்தின் அதிகாரிகள் தெரிவித்ததாவது:

68 பயணிகள் பணித்த பி 1 பெட்டியில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதையடுத்து, அவசரகால நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. மேலும், அனைத்துப் பயணிகளும் ரயிலில் இருந்து இறக்கிவிடப்பட்டனர். பயணிகள் யாருக்கும் காயம் ஏதும் ஏற்படவில்லை.

தீ அடுத்தடுத்த பெட்டிகளுக்கு பரவாமல் இருக்க, தீப்பிடித்த பெட்டி ரயிலிலிருந்து தனியாகப் பிரிக்கப்பட்டு, பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக மின் விநியோகம் உடனடியாக நிறுத்தப்பட்டது.

பயணத்தைத் தொடர தீப்பிடித்த பெட்டியிலிருந்த பயணிகளை மற்ற பெட்டிகளில் ஏற்றிச் செல்ல ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. அடுத்துவரும் கோட்டா ரயில் நிலையத்தில் கூடுதலாக ஒரு பெட்டி இணைக்கப்படும் எனத் தெரிவித்தனர்.

மேலும் தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

A sudden fire broke out in a coach of the Rajdhani Express train.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

பொய்கை மேம்பாலத்தில் தனியார் பேருந்து தீப்பிடிப்பு!

பொய்கை மேம்பாலத்தில் தனியார் பேருந்து தீப்பிடிப்பு!

நேபாளத்தில் தரையிறங்கிய துருக்கி விமானத்தில் தீ விபத்து!

நேபாளத்தில் தரையிறங்கிய துருக்கி விமானத்தில் தீ விபத்து!

திருச்சி - தாம்பரம் இடையே நாளை (ஏப். 26) சிறப்பு ரயில்!

திருச்சி - தாம்பரம் இடையே நாளை (ஏப். 26) சிறப்பு ரயில்!

டிக்கெட் முன்பதிவு! ரயில்வேயின் புதிய மாற்றம்

டிக்கெட் முன்பதிவு! ரயில்வேயின் புதிய மாற்றம்

விடியோக்கள்

ஆட்சியைக் கலைத்துவிட்டு தேர்தலை சந்திப்பார் விஜய் ? | Ravindran Duraisamy Interview | TVK | CM Vijay
வீடியோக்கள்

ஆட்சியைக் கலைத்துவிட்டு தேர்தலை சந்திப்பார் விஜய் ? | Ravindran Duraisamy Interview | TVK | CM Vijay

தினமணி செய்திச் சேவை

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!
வீடியோக்கள்

”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
வீடியோக்கள்

மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
வீடியோக்கள்

Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

15 மே 2026, 8:04 pm IST