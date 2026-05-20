அணுமின் உற்பத்தியில் தனியாா் நிறுவனங்கள்: அச்சத்தைப் போக்க முயற்சிக்கப்படும்- உச்சநீதிமன்றம்

அணுசக்தி விபத்தால் ஏதேனும் துரதிருஷ்டவசமான சம்பவம் ஏற்பட்டால், அதற்கு இழப்பீடு நிா்ணயிக்க நீதிமன்றங்களுக்கு உள்ள அதிகாரம் தொடா்பான அச்ச உணா்வைப் போக்க முயற்சிக்கப்படும் என்று உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. அதேவேளையில், இது சட்டம் இயற்றும் கொள்கை சாா்ந்த மிக முக்கிய விவகாரம் என்றும் உச்சநீதிமன்றம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
அணுமின் உற்பத்தியில் தனியாா் நிறுவனங்களை அனுமதிக்கும் மசோதா கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது. குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு ஒப்புதல் அளித்ததைத் தொடா்ந்து, அந்த மசோதா சட்டமானது. இதற்கு இந்தியாவை உருமாற்றுவதற்கான அணுசக்தியின் நிலையான பயன்பாடு மற்றும் மேம்பாட்டு (சாந்தி) சட்டம் 2025 என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சட்டத்தின் மூலம், அரசின் வசம் மட்டுமே இருந்த அணுமின் உற்பத்தியில் தனியாா் நிறுவனங்களும் ஈடுபட வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
ரூ.3,000 கோடி மட்டுமே இழப்பீடு: இந்தச் சட்டத்துக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் பலா் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில் தெரிவித்துள்ளதாவது: இந்தியாவில் அணுமின் நிலையங்களை இயக்குவதற்கு தனியாா் துறை மற்றும் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களை சாந்தி சட்டம் அனுமதிக்கிறது. அணு உலை வெடித்து ஏற்படும் அணுக்கதிா் வீச்சால் மரணங்கள், உடல் நல பாதிப்புகள் ஏற்படுதல் என அணுமின் உற்பத்தியின்போது ஏதேனும் விபத்து ஏற்பட்டால், அதற்கு அந்த நிறுவனங்கள் அதிகபட்சமாக வெறும் ரூ.3,000 கோடி (சுமாா் 331 மில்லியன் டாலா்) மட்டுமே இழப்பீடு அளிக்க சாந்தி சட்டத்தில் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் அணுமின் உற்பத்தியின்போது ஏற்படும் விபத்துக்கு, அணுமின் உற்பத்திக்காக கருவிகளை விநியோகித்த நிறுவனத்திடம் இருந்து இழப்பீடு பெறும் அம்சம் சாந்தி சட்டத்தில் இடம்பெறவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சொ்னோபில், ஃபுகுஷிமா விபத்துகள்...: இந்த மனு கடந்த முறை உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தபோது மனுதாரா் தரப்பில் ஆஜரான வழக்குரைஞா் பிரசாந்த் பூஷண், ‘அணுசக்தி விபத்துகளால் ரூ.10 லட்சம் கோடிக்கும் அதிகமாக நஷ்டம் ஏற்படும். அதுதான் கடந்த 1986-ஆம் ஆண்டு சோவியத் யூனியனில் சொ்னோபில் அணுமின் நிலைய விபத்து, 2011-ஆம் ஆண்டு ஜப்பானின் ஃபுகுஷிமா அணுமின் நிலைய விபத்துகளில் நடந்தது. ஆனால் சாந்தி சட்டத்தில் அணுமின் நிலையத்தை இயக்கும் நிறுவனங்களிடம் இருந்து ரூ.3,000 கோடிக்கு மேல் பெற முடியாத வகையில், மிகக் குறைந்த அளவில் இழப்பீடு நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது’ என்று வாதிட்டாா்.
இந்த மனு உச்சநீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி சூா்ய காந்த், நீதிபதிகள் ஜயமால்ய பாக்சி, விபுல் எம்.பஞ்சோலி ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு முன்பாக செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள் கூறியதாவது: அணுமின் உற்பத்தி நிலையங்களால் ஏதேனும் விபத்து ஏற்பட்டாலோ, யாராவது காயமடைந்தாலோ அல்லது வேறு ஏதேனும் துரதிருஷ்டவசமான சம்பவம் நடைபெற்றாலோ, அதற்கு இழப்பீடு வழங்கும் வலுவான வழிமுறை உள்ளதா என்பதே எங்களின் கவலை’ என்று தெரிவித்தனா்.
உச்சநீதிமன்றத்தின் அதிகாரத்தை குறைக்காது: வழக்குரைஞா் பிரசாந்த் பூஷண் வாதிடுகையில், ‘கொள்கை என்ற பெயரில் தான் விரும்பும் எதையும் அரசு செய்யலாம். அதற்காக குடிமக்களின் உரிமைகளை அரசு தியாகம் செய்யக் கூடாது’ என்றாா்.
இதைக் கேட்ட நீதிபதிகள், ‘இது சட்டம் இயற்றும் கொள்கை சாா்ந்த மிக முக்கிய விவகாரமாகும். அதேவேளையில், எவ்வளவு இழப்பீட்டுத் தொகை அளிக்க வேண்டும் என்று வரம்பு விதிக்காவிட்டால், இந்தியாவுக்கு தொழில் செய்ய யாா் வருவாா்? அணுமின் உற்பத்தி நிலையங்களால் ஏதேனும் துரதிருஷ்டவசமான சம்பவம் நிகழ்ந்தால், அதற்கு அரசும் இழப்பீடும் வழங்கும். எனினும் சட்டத்தின் மூலம், இழப்பீடு அளிக்க வரம்பு விதிக்கப்பட்டுள்ளபோதிலும், அது பாதிக்கப்படுவோருக்கு அளிக்க வேண்டிய இழப்பீட்டுத் தொகையை நிா்ணயிக்கும் உச்சநீதிமன்றத்தின் அதிகாரத்தை குறைக்காது’ என்று தெரிவித்தனா்.
ஜப்பான், ஜொ்மனியில் அணுமின் நிலையங்கள் மூலம் உற்பத்தி இல்லை: பிரசாந்த் பூஷண் வாதிடுகையில், ‘சூரிய மின் உற்பத்தி நிலையங்களை அமைப்பதற்கு ஏற்படும் செலவைவிட, அணுமின் உற்பத்தி நிலையங்கள் அமைப்பதற்கு அதிக செலவாகும்’ என்று தெரிவித்தாா். இதைக் கேட்ட நீதிபதிகள், ‘உலகில் அணுமின் நிலையங்கள் மூலம் மின்சார உற்பத்தி செய்யாத ஒரு வளா்ந்த அல்லது வளா்ந்து வரும் நாட்டை கூற முடியுமா’ என்று கேள்வி எழுப்பினா்.
இதற்குப் பதிலளித்த பிரசாந்த் பூஷண், ‘ஜப்பான், ஜொ்மனி போன்ற நாடுகள் அணுமின் நிலையங்கள் மூலம் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்வதை நிறுத்தியுள்ளன. அமெரிக்காவில் அணுமின் நிலையங்கள் மூலம் விபத்து ஏற்பட்டால், அதற்கு நிறுவனங்கள் ரூ.1.54 லட்சம் கோடி வரை இழப்பீடு அளிக்க வேண்டும். இது தற்போது இந்தியாவில் நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ள இழப்பீட்டைவிட 100 மடங்கு அதிகம். இதனால் இந்தியாவில் அணுமின் உற்பத்தியில் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் சமரசம் செய்துகொள்ள சாந்தி சட்டம் வழிவகுக்கிறது’ என்று தெரிவித்தாா்.
இதைத்தொடா்ந்து நீதிபதிகள் கூறுகையில், ‘அணுசக்தி விபத்தால் ஏதேனும் துரதிருஷ்டவசமான சம்பவம் ஏற்பட்டால், அதற்கு இழப்பீடு நிா்ணயிக்க நீதிமன்றங்களுக்கு உள்ள அதிகாரம் தொடா்பான அச்ச உணா்வைப் போக்க உச்சநீதிமன்றம் முயற்சிக்கும். இந்த விவகாரத்தை உச்சநீதிமன்றம் விரிவாக விசாரிக்கும்’ என்று கூறி, மனு மீதான அடுத்த விசாரணையை ஜூலைக்கு ஒத்திவைத்தனா்.