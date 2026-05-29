Dinamani
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி தகுதித் தோ்வு: வினேஷ் போகத்துக்கான அனுமதியை எதிா்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுராணுவ வீரா்களின் குடும்பத்தினருக்கு வேலை: இந்திய ராணுவத்துடன் ஏா் இந்தியா ஒப்பந்தம்கடந்த இரண்டு நிதியாண்டுகளில் பிஎஸ்என்எல் வருவாய் ரூ.25,000 கோடியாக அதிகரிப்பு!அதிமுக விவகாரத்தில் ஓரிரு நாளில் முடிவு: பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகா்எம்பிபிஎஸ் படிப்பை நிறைவு செய்ய 10 ஆண்டு அவகாசம்: கருத்து கேட்கிறது என்எம்சிபத்தாம் வகுப்பு: மதிப்பெண் சான்றிதழில் திருத்தம் செய்ய வாய்ப்புமாநிலக் கட்சிகளின் வருவாய் 2024-25-இல் 52% சரிவு: ஏடிஆா் அறிக்கையில் தகவல்தவெக அரசுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்கத் தயாா்: சென்னை மாநகராட்சி துணை மேயா் மு.மகேஷ்குமாா்போா்நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: அமெரிக்கா-ஈரான் உடன்பாடு?உதவிப் பேராசிரியா் பணியிடங்களுக்கான தோ்வு நடைமுறை: 6 மாதங்களில் முடிக்க உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவுசாா்-பதிவாளா் அலுவலகங்களில் இன்று கூடுதல் முன்பதிவு டோக்கன்
/
இந்தியா

எண்ம முறையில் விடைத்தாள் மதிப்பீட்டு முறைக்கு எதிா்ப்பு: சிபிஎஸ்இ-க்கு எதிராக என்எஸ்யுஐ போராட்டம்

News image

டிஜிட்டல் முறையில் சிபிஎஸ்இ பிளஸ் 2 விடைத்தாள் திருத்தும் பணி - கோப்புப்படம்

Updated On :29 மே 2026, 5:01 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் (சிபிஎஸ்இ) 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வின் விடைத்தாளை கணினிவழியில் மதிப்பீடும் முறையை (ஆன் ஸ்கிரீன் மாா்க்கிங்) திரும்பப் பெறக்கோரி காங்கிரஸ் மாணவா் அமைப்பான இந்திய தேசிய மாணவா் சங்கம் (என்எஸ்யுஐ) தில்லியில் வியாழக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது.

இந்திரா பவனில் இருந்து சிபிஎஸ்இ தலைமையகம் வரையில் நடைபெற்ற பேரணியில் நூற்றுக்கணக்கான உறுப்பினா்கள் கலந்து கொண்டு கோஷங்களை எழுப்பினா்.

இந்த மதிப்பீட்டு முறை குழப்பத்தை உருவாக்கி இருப்பதாகவும் பொதுத்தோ்வு எழுதும் மாணவா்களுக்கு கூடுதல் சுமையை ஏற்படுத்துவதாகவும் என்எஸ்யுஐ குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது.

சிபிஎஸ்இ தலைமையகத்துக்குள் நுழைய முயன்ற போராட்டக்காரா்கள் அப்பகுதியில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவல் துறையினா் தடுத்து நிறுத்தினா்.

மாணவா் அமைப்பின் தேசியத் தலைவா் வினோத் ஜாகா் செய்தியாளா்களிடம் கூறுகையில், ‘சோதனை முறை என்ற பெயரில் கணினி திரைவழி மதிப்பீட்டு முறைக்கு மாணவா்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனா். வெளிப்படையான மற்றும் மாணவா்களுக்கு உகந்த தோ்வு முறையை அவா்கள் எதிா்பாா்கிறாா். குழப்பம் ஏற்படுத்தும் மன அழுத்தத்தை உருவாக்கும் தோ்வு முறையை அல்ல.

மாணவா்கள் எழுப்பும் பிரச்னைகளை தீா்க்க சிபிஎஸ்இ தவறும்பட்சத்தில் தேசிய அளவில் போராட்டாங்கள் நடைபெறும்’ என்றாா்.

நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான மாணவா்கள் மற்றும் பெற்றோா்கள் மத்தியில் நிச்சயமற்ற நிலையை கணினி திரை வழி மதிப்பீட்டு ஏற்படுத்தியுள்ளது என போராட்டத்தில் பங்கேற்றோா் தெரிவித்தனா்.

நிகழாண்டு 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வின் விடைத்தாள்கள் எண்ம முறையில் மதிப்பீடு செய்வதற்கான ஒப்பந்தம் ஒரு நிறுவனத்துடன் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் அவை சமூகஊடகத்தில் பகிரப்படுவது மதிப்பீட்டு முறையை சமரசம் செய்திருப்பதாக கருத்துகள் எழுந்தன.

இதைத்தொடா்ந்து, எண்ம வழியிலான மதிப்பீட்டு முறை பாதுகாப்பான மற்றும் வலுவான தகவல்தொழில்நுட்ப தளம் என்றும் மதிப்பீடு செய்யும் இணையதளத்தில் எவ்வித குறைபாடுகளும் சமரசமும் செய்யவில்லை என்று சிபிஎஸ்இ தெரிவித்துள்ளது.

தொடர்புடையது

விடைத்தாள் மதிப்பீடு இணையதளப் பக்கம் ஹேக் செய்யப்படவில்லை: சிபிஎஸ்இ

விடைத்தாள் மதிப்பீடு இணையதளப் பக்கம் ஹேக் செய்யப்படவில்லை: சிபிஎஸ்இ

ஆம்! +2 இயற்பியல் விடைத்தாள் மாறிவிட்டது: ஒப்புக்கொண்ட சிபிஎஸ்இ! பெற்றோர் கவலை

ஆம்! +2 இயற்பியல் விடைத்தாள் மாறிவிட்டது: ஒப்புக்கொண்ட சிபிஎஸ்இ! பெற்றோர் கவலை

சிபிஎஸ்இ விடைத்தாள் மறுமதிப்பீடு குளறுபடி: மத்திய கல்வி, நிதியமைச்சா்கள் ஆலோசனை

சிபிஎஸ்இ விடைத்தாள் மறுமதிப்பீடு குளறுபடி: மத்திய கல்வி, நிதியமைச்சா்கள் ஆலோசனை

சிபிஎஸ்இ விடைத்தாள் மறுமதிப்பீடு செய்ய ரூ.69 ஆயிரம் கட்டணம்! உண்மை என்ன?

சிபிஎஸ்இ விடைத்தாள் மறுமதிப்பீடு செய்ய ரூ.69 ஆயிரம் கட்டணம்! உண்மை என்ன?

விடியோக்கள்

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK