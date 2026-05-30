Dinamani
27 ஆண்டுகளுக்குப் பின் இன்று இரவு நிகழும் 'புளூ மைக்ரோ மூன்'ஜூன் 1 திருச்சி கிழக்கு தொகுதி மக்களைச் சந்திக்கிறார் முதல்வர் விஜய்! தவெக குதிரை பேரம்: ஆளுநருடன் அதிமுக நிர்வாகிகள் சந்திப்பு!நடிகர் அஜித்குமாரின் தாயார் மோகினி மணி காலமானார் குதிரை பேரம்: தலைமைச் செயலகம் தவெக அலுவலகமாக மாறிவிட்டது! அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்திஅஜித்குமாரைத் தேற்ற என்னிடம் வார்த்தைகள் இல்லை! மு.க. ஸ்டாலின்தவெகவில் குதிரை பேரமா? அமைச்சர் அருண்ராஜ் மறுப்புதங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 240 உயர்வு!
/
இந்தியா

தனியார் மருத்துவமனைகளில் 54% மகப்பேறு சிசேரியன்தான்!

தனியார் மருத்துவமனைகளில் அறுவைச் சிகிச்சை மகப்பேறு விகிதம் அதிகரிப்பு குறித்து...

News image

அறுவைச் சிகிச்சை மகப்பேறு அதிகரிப்பு - பிரதிப் படம்

Updated On :30 மே 2026, 1:23 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நாடு முழுவதும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் அறுவைச் சிகிச்சை (சிசேரியன்) மூலமாக நடைபெறும் பிரசவங்கள் அதிகரித்திருப்பதாக தேசிய குடும்ப சுகாதார கணக்கெடுப்புப் புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

2023 - 2024 ஆம் ஆண்டில் நாடு முழுவதுமான தனியார் மருத்துவமனைகளில் 54 சதவிகித மகப்பேறுகள், அறுவைச் சிகிச்சை மூலமாகவே நடந்திருப்பதாகத் தரவுகள் கூறுகின்றன.

இவற்றில் மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் தனியார் மருத்துவமனைகளில் 87.7 சதவிகிதமும், தெலங்கானாவில் 84 சதவிகிதமும், ஆந்திர பிரதேசத்தில் 66 சதவிகிதமாகவும் உள்ளன.

2004 - 2005இல் 8.5 சதவிகிதமாக இருந்த அறுவைச் சிகிச்சை மகப்பேறுகள், 2015 - 2016இல் 17.2 சதவிகிதமாகவும், 2019 - 2021இல் 21.5 சதவிகிதமாகவும் அதிகரித்தது.

இருப்பினும், தனியார் மருத்துவமனைகளைவிட அரசு மருத்துவமனைகளில் அறுவைச் சிகிச்சை மகப்பேறுகள் குறைவாகவே உள்ளது. 2005 - 2006இல் அரசு மருத்துவமனைகளில் 15.2 சதவிகிதம் என்ற நிலையிலிருந்து, 2023 - 2024இல் 16.9 சதவிகிதமாக மட்டுமே உயர்ந்துள்ளது.

ஜம்மு - காஷ்மீரில் தனியார் மருத்துவமனைகளில் அறுவைச் சிகிச்சை மகப்பேறுகள் 90 சதவிகிதமாகவும், அரசு மருத்துவமனைகளில் 49 சதவிகிதம் வரையிலும் உள்ளது. 80 சதவிகித மகப்பேறுகள் அரசு மருத்துவமனைகளில் நடந்தாலும், அவற்றில் பாதிக்கும் மேல் அறுவைச் சிகிச்சை மூலமே நடக்கின்றன.

தென்னிந்திய மாநிலங்களிலும் அரசு மருத்துவமனைகளில் அறுவைச் சிகிச்சை மகப்பேறு விகிதம் அதிகரித்துள்ளது. தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளத்தில் 39 சதவிகிதத்துக்கு அதிகமாகவும், ஆந்திரத்தில் 38 சதவிகிதமாகவும், கர்நாடகத்தில் 34 சதவிகிதமாகவும், தெலங்கானாவில் 48 சதவிகிதமாகவும் உள்ளன.

இருப்பினும், பிகார் (13%), ஜார்க்கண்ட் (16%), மத்திய பிரதேசம் (16%) உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் அறுவைச் சிகிச்சை மகப்பேறுகள் விகிதம் குறைவாகவே உள்ளது.

10 முதல் 15 சதவிகித அளவிலான அறுவைச் சிகிச்சை மகப்பேறுகள் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடியதாக உலக சுகாதார அமைப்பு கூறினாலும், பெரும்பாலான நாடுகளில் இது அதிகமாகவே உள்ளது.

அமெரிக்காவில் 32 சதவிகிதம், இங்கிலாந்தில் 45 சதவிகிதம், பிரேஸிலில் 52 சதவிகிதம், லத்தீன் அமெரிக்காவில் 42 சதவிகிதமாகவும் உள்ளது.

இருப்பினும், ஸ்வீடன் (19%) மற்றும் நார்வே (16%) போன்ற நாடுகளில் தேவையற்ற அறுவைச் சிகிச்சைகளைக் குறைப்பதில் கவனம் கொள்வதால், அறுவைச் சிகிச்சை மகப்பேறு விகிதம் குறைவாகவே உள்ளது.

Summary

Increase in Cesarean Section Rates in Private Hospitals in India

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தில்லியில் வெப்ப அலையால் மக்கள் பாதிப்பு: மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகள் அதிகரிப்பு

தில்லியில் வெப்ப அலையால் மக்கள் பாதிப்பு: மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகள் அதிகரிப்பு

கோடா மருத்துவமனை அவலம்! 4 கர்பிணிகள் மரணம்! 6 பெண்கள் கவலைக்கிடம்

கோடா மருத்துவமனை அவலம்! 4 கர்பிணிகள் மரணம்! 6 பெண்கள் கவலைக்கிடம்

10,778 நாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவைச் சிகிச்சை

10,778 நாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவைச் சிகிச்சை

மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் கா்ப்பிணிக்கு இருதய வால்வு மாற்று அறுவைச் சிகிச்சை

மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் கா்ப்பிணிக்கு இருதய வால்வு மாற்று அறுவைச் சிகிச்சை

விடியோக்கள்

Jailer -2 படத்தில் Hrithik Roshan சிறப்புத் தோற்றம்? | Cinema updates |

Jailer -2 படத்தில் Hrithik Roshan சிறப்புத் தோற்றம்? | Cinema updates |

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?