கேரள முதல்வர் வி. டி. சதீசனுக்கு பிரதமர் மோடி பிறந்தநாள் வாழ்த்து!

காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த முதல்வருக்கு பிரதமர் மோடி பிறந்தநாள் வாழ்த்து!

பிரதமர் மோடியுடன் முதல்வர் சதீசன்

Updated On :31 மே 2026, 11:37 am IST

புது தில்லி : கேரள முதல்வர் வி. டி. சதீசனுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

கேரளத்தின் எர்ணாகுளம் அருகே நெட்டூர் பகுதியைச் சேர்ந்த காங்கிரஸ் மூத்த தலைவா் வி. டி. சதீசன் இன்று (மே 31) தமது 62-ஆவது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடுகிறார். அவருக்கு பல தரப்பிலிருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிகின்றன. அந்த வகையில், வி. டி. சதீசனுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

கடந்த ஏப்ரலில் நடைபெற்ற கேரள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பெருவாரியான இடங்களைக் கைப்பற்றி ஆட்சிக்கு வந்துள்ள காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி (யூடிஎஃப்) கூட்டணியிலிருந்து நீண்ட இழுபறிக்குப் பின், கட்சி மேலிடத்தால் அம்மாநில முதல்வராக வி. டி. சதீசன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டார். இதையடுத்து அவர் கடந்த 18-ஆம் தேதி பதவியேற்றுக் கொண்டார்.

கேரள முதல்வராகப் பதவியேற்ற சதீசன் தில்லி சென்று பிரதமர் மோடியை மே 26-இல் சந்தித்துப் பேசியது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Birthday wishes to Keralam CM, VD Satheesan. May he be blessed with a long life and good health says Modi

பிரதமர் மோடியுடன் கேரள முதல்வர் சதீசன் சந்திப்பு!

