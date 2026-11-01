மணிப்பூரில் இரு குழுக்களிடையே துப்பாக்கிச் சண்டை: 3 பேர் பலி
மணிப்பூரில் இரு குழுக்களிடையே நடந்த துப்பாக்கிச் சண்டையில் 3 பேர் கொல்லப்பட்டது பற்றி....
மணிப்பூர். - File photo | ANI
மணிப்பூரின் நோனேயில் இரு குழுக்களிடையே நடந்த துப்பாக்கிச் சண்டையில் 3 பேர் கொல்லப்பட்டனர்.
மணிப்பூரின் நோனி மாவட்டத்தில் ஆயுதக் குழுக்களுக்கு இடையே சனிக்கிழமை துப்பாக்கிச் சண்டை நடைபெற்றது. காலையில் கெக்ரு நாகா கிராமத்தில் தொடங்கிய இந்த சண்டை, காடுகள் நிறைந்த மலைப்பகுதியில் பல மணிநேரம் நீடித்தது. இதில் 3 பேர் கொல்லப்பட்டனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து அந்தப் பகுதியில் தேவையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன என்று காவல் துறையினர் தெரிவித்தனர். இதற்கிடையில், குகி சமூகத்தின் உச்ச அமைப்பான குகி இன்பி மணிப்பூர் இந்தச் சம்பவத்தைக் கண்டித்ததுடன், இதற்கு நாகா ஆயுதக் குழுக்களே காரணம் என்று குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
அந்த அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், நீதியையும் பொறுப்புக்கூறலையும் வலியுறுத்தியதோடு, மாநில அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டது. இதனால் நோனி மாவட்டத்தில் சற்று பரபரப்பு நிலவி வருகிறது.
Summary
Three people belonging to the Kuki community were killed in a gunfight between rival armed groups in Manipur's Noney district on Saturday, police said.
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