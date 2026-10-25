மணிப்பூரில் 36 இனங்களின் பிரதிநிதிகள் அடங்கிய குழு அமைக்கப்படும்: முதல்வர் கெம்சந்த் சிங்
மணிப்பூரில் அமைதியை நிலைநாட்ட முதல்வர் கெம்சந்த் சிங் கூறியிருப்பதாவது...
இம்பாலில் விருந்தினர் மாளிகையை திறந்து வைத்த முதல்வர் கெம்சந்த் சிங். - படம்: எக்ஸ் / மணிப்பூர் முதல்வர்
மணிப்பூரில் அமைதியை நிலைநாட்ட முதல்வர் கெம்சந்த் சிங் 36 இனங்களின் பிரதிநிதிகளை வைத்து ஒரு குழுவை உருவாக்க இருப்பதாகக் கூறியுள்ளார்.
கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு மணிப்பூரில் மைதேயி-குகி இனத்தவர் இடையிலான மோதல் தொடங்கிய நிலையில், முதல்முறையாக குகி ஆயுதக் குழுவினரின் முகாமை தமது கட்டுப்பாட்டில் பாதுகாப்புப் படையினர் கொண்டு வந்துள்ளனர்.
பிரதமர் மோடியின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் இந்தக் குழுவை அமைக்க இருக்கபதாக மணிப்பூர் முதல்வர் கெம்சந்த் சிங் கூறியுள்ளார்.
மாநில தலைநகர் இம்பாலில் மேரா ஹௌ சோங்பா திருவிழாவை முன்னிட்டு, அரண்மனை வளாகத்தில் நடைபெற்ற மலை (பழங்குடி) தலைவர்களின் விருந்தினர் மாளிகையில் முதல்வர் கெம்சந்த் சிங் பேசியிருப்பதாவது:
ஆங்கிலோ - மணிப்பூர் போரில் மணிப்பூரை காப்பற்ற அனைத்து குழுக்களும் ஒன்றிணைந்து போராடியது. நமது மண்ணின் அடையாளம், கலாசாரத்தை காப்பாற்ற இந்த ஏழு ஆண்டுகாலப் பேரழிவில் (1819–1826) உயிர்தியாகம் செய்தவர்களுக்கு நினைவஞ்சலி செலுத்த வேண்டும்.
மேரா ஹௌ சோங்பா திருவிழா அமைதியாக நடக்க வேண்டும். இதன்மூலம் மாநிலத்தில் அமைதியும் சகோதரத்துவமும் பெருக வேண்டும். மலைப் பிரதேசத்தில் இருப்பவர்களும் முன்னதாக இம்பாலுக்கு அடிக்கடி வந்தவர்களும் இந்த திருவிழாவில் கலந்து கொள்ளலாம்.
விருந்தினர் மாளிகை என்பது வெறுமனே கட்டடம் மட்டுமே கிடையாது. அது மலை, பள்ளத்தாக்கு மக்களின் சகோதரத்துவத்தின் அடையாள சின்னமாக இருக்கிறது என்றார்.
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Pleased to inaugurate the Hill (Tribal) Chief Guest House at Palace Compound, Imphal, today in the esteemedâ¦ pic.twitter.com/46gkwtWb6k
Summary
Manipur to form committee comprising representatives of all 36 communities: CM Khemchand Singh
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