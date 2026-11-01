மணிப்பூரில் தேடுதல் நடவடிக்கையின் போது இரண்டு உடல்கள் மீட்பு
மணிப்பூரில் தேடுதல் நடவடிக்கையின் போது இரண்டு உடல்கள் மீட்கப்பட்டது பற்றி...
மணிப்பூர் - கோப்புப்படம்.
மணிப்பூரின் காங்போக்பி மாவட்டத்தில் உள்ள மலைப்பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பாதுகாப்புப் படையினர் இரண்டு உடல்களை மீட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
அக்டோபர் 29ஆம் தேதி காணாமல் போன, தபௌ குகி கிராமத்தைச் சேர்ந்த இரண்டு இளைஞர்களைத் தேடும் பணியின் போது இந்த உடல்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டன.
"மணிப்பூர் காவல்துறை, கோப்ரா , சிஆர்பிஎஃப், அசாம் ரைபிள்ஸ் மற்றும் ஆர்ஏஎஃப் ஆகியவற்றின் கூட்டுப் படையினர், தேசிய நெடுஞ்சாலை-2 கிழக்கே இன்று விரிவான தேடுதல் நடவடிக்கையை மேற்கொண்டனர்" என்று காவல் துறை அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
எஸ்பி சாலை என்பது சேனாபதி மற்றும் காங்போக்பி மாவட்டங்களை இணைக்கும் ஒரு மலைப்பகுதியாகும்.
உடல்களை அடையாளம் காணும் பணி நடைபெற்று வருவதாகவும், காவல் துறை சார்பில் சட்டப்பூர்வ நடைமுறைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Summary
Security forces recovered two bodies from a hilly stretch in Manipur's Kangpokpi district on Sunday morning, officials said.
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