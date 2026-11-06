தெற்கு தில்லியில் கியா ஷோரூமில் பயங்கர தீ விபத்து: 7 பேர் காயம், 12 பேர் மீட்பு!
தெற்கு தில்லியில் கியா ஷோரூமில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்து குறித்து....
தீ விபத்து ஏற்பட்ட கியா ஷோரூம்.
தெற்கு தில்லியில் கியா ஷோரூமில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் 7 பேர் காயமடைந்தனர்.
தெற்கு தில்லியின் சைதுலாஜாப் பகுதியில் அமைந்துள்ள கியா கார் ஷோரூமில் இன்று திடீரென பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இந்தச் சம்பவத்தில் 7 பேர் காயமடைந்ததுடன், 12-க்கும் மேற்பட்டோர் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர். தகவல் அறிந்து விரைந்து வந்த தீயணைப்புப் படையினர் தீவிரமாகப் போராடித் தீயைக் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்தனர்.
தீயைக் கட்டுப்படுத்த தில்லி காவல் துறை மற்றும் தீயணைப்புத் துறையின் பல குழுக்கள் களமிறக்கப்பட்டன. காயமடைந்தவர்கள் சிகிச்சைக்காக அருகில் உள்ள மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கட்டடத்திற்குள் வேறு யாரேனும் சிக்கியுள்ளனரா என்பதை அறியத் தொடர்ந்து தேடுதல் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
முதற்கட்ட விசாரணையில் மின் கசிவு காரணமாகத் தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் எனச் சந்தேகிக்கப்படுகிறது. இந்த விபத்தில் ஷோரூமில் இருந்த பல கார்கள் தீயில் எரிந்து சேதமடைந்தன. தீவிபத்தைத் தொடர்ந்து கரும்புகை விண்ணைத் தொடும் அளவிற்கு எழுந்தது. மேலும் ஷோரூம் அருகே மக்கள் கூட்டமும் கூடியது.
அவ்வழியாகச் சென்ற பலர், தங்கள் கைப்பேசியில் தீ விபத்தைப் படம் பிடித்தனர். அருகிலுள்ள சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் போன்ற சூழல் ஏற்பட்டது. இதனையடுத்து, அங்கு கூடியிருந்தவர்களைக் கலைத்த காவல் துறையினர், அவசர கால வாகனங்கள் தடையின்றிச் செல்ல வழிவகை செய்தனர்.
Summary
A massive fire broke out at a Kia car showroom in south Delhi's Saidulajab area on Friday, gutting several vehicles and leaving seven people injured, while around 12-15 others were rescued, an official said.
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