அமைதி திரும்ப இந்தியா உதவும்! உக்ரைன் அதிபருடன் பேசிய பிரதமர் மோடி!
உக்ரைன் அதிபர் ஸெலென்ஸ்கியுடன் பிரதமர் மோடி தொலைபேசியில் பேசியது குறித்து...
பிரதமர் நரேந்திர மோடி / அதிபர் ஸெலென்ஸ்கி - கோப்புப் படம்
உக்ரைன் அதிபர் வொலோதிமீர் ஸெலென்ஸ்கியுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைபேசியில் இன்று (நவ. 9) பேசினார்.
ரஷியாவுடனான போரின் தற்போதைய நிலை மற்றும், தங்களின் அடுத்தகட்ட பார்வை குறித்து பிரதமர் மோடியுடன் ஸெலென்ஸ்கி பேசியதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
உக்ரைன் அதிபர் வொலோதிமீர் ஸெலென்ஸ்கி உடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று தொலைபேசியில் கலந்துரையாடினார்.
இந்த உரையாடலில், போரின் தற்போதைய நிலை குறித்தும் இதில் தங்கள் பார்வை மற்றும் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை குறித்தும் அதிபர் ஸெலென்ஸ்கி பகிர்ந்துகொண்டார்.
ரஷியா - உக்ரைன் மோதலுக்கு அமைதியான தீர்வு காண்பதில் பங்களிக்க இந்தியா தயாராக இருப்பதாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.
இந்தியா - உக்ரைன் இடையிலான இருதரப்பு ஒத்துழைப்பை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்கான வழிகள் குறித்து இரு தலைவர்களும் விவாதித்தனர் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை
Summary
PM narendra modi speaks with President Volodymyr Zelenskyy
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