மகாராஷ்டிரம்: கடலில் மூழ்கி 8 மாணவா்கள் உயிரிழப்பு - சுற்றுலா சென்றபோது சோகம்
மகாராஷ்டிரத்தின் ராய்கட் மாவட்டத்தில் சுற்றுலா சென்றபோது, கடலில் மூழ்கி பள்ளி மாணவா்கள் 8 போ் உயிரிழந்த சோக சம்பவம் நேரிட்டுள்ளது.
நீரில் மூழ்கி பலி - பிரதிப் படம்
மகாராஷ்டிரத்தின் ராய்கட் மாவட்டத்தில் சுற்றுலா சென்றபோது, கடலில் மூழ்கி பள்ளி மாணவா்கள் 8 போ் உயிரிழந்த சோக சம்பவம் நேரிட்டுள்ளது.
இது தொடா்பாக காவல் துறையினா் கூறியதாவது: புணே மாவட்டத்தின் ஆலண்டி பகுதியில் செயல்படும் ஒரு தனியாா் பயிற்சி மையத்தைச் சோ்ந்த 25 மாணவா்கள், 17 மாணவிகள் மற்றும் 6 ஆசியா்கள், ராய்கட் மாவட்டத்தின் திவ்யகா் கடற்கரைக்கு வியாழக்கிழமை சுற்றுலா வந்தனா். அப்போது, கடலில் குளிக்க சென்ற மாணவா்களில் 8 போ் எதிா்பாராத விதமாக நீரில் மூழ்கினா். இது குறித்து தகவல் அறிந்ததும் மீட்புக் குழுவினா் விரைந்து சென்று மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டனா். இதில் 8 பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டன. இவா்கள் 11 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு மாணவா்களாவா். இச்சம்பவம் தொடா்பாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்று காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
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